中油Front Altair貨油船傳不賠 新光產：沒聽說

2019-06-14 23:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



外電報導，中油公司的Front Altair貨油船疑似遭到攻擊並起火之事，可能無法獲得理賠，承保其貨物運輸險的新光產險晚間表示，不知道有不賠的事。

新光產險表示，該公司承保的貨物運輸險，再保分出給國外好幾家再保公司，有關理賠事宜，還需要經過勘損等步驟，目前無法表示太多意見。