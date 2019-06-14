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賣藥以外：當地方台語電台開始放送中國歌曲

中油Front Altair貨油船傳不賠 新光產：沒聽說

2019-06-14 23:05經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

外電報導，中油公司的Front Altair貨油船疑似遭到攻擊並起火之事，可能無法獲得理賠，承保其貨物運輸險的新光產險晚間表示，不知道有不賠的事。

新光產險表示，該公司承保的貨物運輸險，再保分出給國外好幾家再保公司，有關理賠事宜，還需要經過勘損等步驟，目前無法表示太多意見。

理賠產險中油公司
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