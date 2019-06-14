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潘進丁：個店化經營潮 日折扣店唐吉訶德重視現場聲音

2019-06-14 20:33經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

全家會長潘進丁今（14）日舉辦新書《O型全通路時代26個獲利模式》發表會，他提到，能讓連鎖店有所啟發其中一例，是日本最大型的連鎖便利店和折扣店「唐吉訶德」，總部能授權下放給店鋪，讓店鋪可依商圈推出不同商品組合，相信可取其經營精髓，應用於產業之中。

他認為，現在消費者行為改變過程中，要有一個不同的通路，可能是虛擬或實體，能將消費者行為圈起來，因此有零售巨人採取併購方式，希望垂直整合，因為實體通路有很多know -how，實體通路也沒辦法專精電商。或是在台灣未來會以零售金融或是CRM（客戶關係管理）技術更發達後可用策略聯盟，將不同行業圈再一起，形成生態圈，只是目前還未有答案。

潘進丁也指出，「個店化經營」風潮順勢而起，日本的唐吉訶德連續多年創下營收、利益雙成長榮景，關鍵就在唐吉訶德是現場主義；尤其不少大型連鎖總部都會與店鋪現場有所距離，總部的人對現場不清楚，推的案子與現場銷售格格不入，但唐吉訶德不同，他們重視現場的聲音，而且願意授權下放給店鋪，這對於連鎖店一定能有啟發。

以台灣全家為例，他說，超商的商圈很小，加上有加盟店，很多店長都待在店中超過十年或甚至二十年，對店長來說，很多顧客都是熟面孔，全家讓店長們設立各店LINE群組，推商品促銷，讓客人揪團和網購，串接實體店，成為全通路新的商業模式。「雖然便利店無法學阿里巴巴或是亞馬遜，但經過團隊研究，也能建立獨特平台。」

他也提到，社會高齡化和少子化後，會發生人力不足的問題，如何節省勞力？日本的迴轉壽司店「壽司郎」即有很好的示範，後場很多都是機器人處理，特別是壽司從中央廚房出來，冷藏到店，鮮度不易保留，所以一定有機器人幫忙。他認為，高齡化後勞力不足，可能會有很多訓練需藉助IoT（物聯網），以求讓店鋪經營下去。

全家董座葉榮廷為該書推薦人，今日也現身站台。由於全家近期拿下台鐵37據點，葉榮廷說，台鐵是以出價最高者得標，就像東吳大學的便利商店，原本是全家經營，未來將由統一超接手，這本就是正常商業競爭。

全家會長潘進丁今（14）日舉辦新書《O型全通路時代26個獲利模式》發表會。全家／...
全家會長潘進丁今（14）日舉辦新書《O型全通路時代26個獲利模式》發表會。全家／提供
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全家唐吉訶德高齡化
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