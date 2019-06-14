廖全平：節能家電補助最高享5,000元 買氣估升二至三成

2019-06-14 18:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



台北市電器商業同業公會理事長廖全平昨 （14）日舉行記者會，他表示，自今 （15）日起，購買符合1、2級能效的冷暖氣機、電冰箱、除濕機，可加碼申請退還貨物稅，每台最高享2,000元，加上先前汰舊換新節能補助額3,000元，可申請最高5,000元補助。

他指出，為響應節能減碳，鼓勵民眾購買「能源效率較高」的節能家電，政府繼汰舊換新補助後，再加碼節能家電貨物稅減免，現在買最划算。此次加碼補助剛好迎上電器產業的旺季期間，預估可讓冷暖氣機、電冰箱、除濕機買氣提升二至三成。

廖全平說，以變頻分離式機種為例，若冷氣能力達到3.6KW以上標準且具備能源效率1級認證，可享貨物稅退還2,000元，如搭配政府目前汰舊換新方案還能再補助3,000元。即滿足「節能家電貨物稅減免+汰舊換新」申請資格，最高可享5,000元補助，家電省電、荷包省錢，輕鬆享受節能綠生活。

看好節能家電政府補助再加上貨物稅退稅，兩項合計最高可達5,000元的商機，3C通路的燦坤 （2430）、全國電子紛紛再加碼，另祭出優惠，衝刺下半年家電的業績升溫可期。

燦坤強調，「貨物稅條例」修正案15日上路，消費者購買指定節能家電可享退稅優惠，預計引爆一波綠能家電消費熱潮。響應政府政策，燦坤宣佈，消費者即日起凡購買指定節能冰箱、空調與除濕機等家電商品，即可享有超值優惠，最高單品可省8,000元，同時也可獲得最高價值4,800 元等多樣驚喜好禮。

全國電子指出，民眾到全國電子購買指定節能空調、冰箱及除濕機先申請政府補助及退稅，再加上全國電子推出的優惠方案，省下的不只5,000元，相當超值，有換機需求的民眾可以趁這個機會趕快入手。

夏天來臨，民眾對於空調需求增加，全國電子強調，針對指定空調推出滿萬送千元現金折價券方案，若是買一台3萬元的空調，現場贈送3,000元現金折價券，相當於九折優惠。