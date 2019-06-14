親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

總統初選蔡勝出 台派觀察團：民進黨宛如賊窩

節能家電政府補助 全國電加碼優惠最高不只省5000元

2019-06-14 18:00經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全國電子指出，民眾到全國電子購買指定節能空調、冰箱及除濕機先申請政府補助及退稅，再加上全國電子推出的優惠方案，省下的不只5,000元，相當超值，有換機需求的民眾可以趁這個機會趕快入手。

全國電子表示，貨物稅條例修正條文正式公告，6月15日起購買能源效率第一級及第二級的冰箱、冷暖氣機或除濕機可申請貨物稅減徵，每台最高可申請減徵2,000元。若加上政府目前針對能源效率第一級及第二級冰箱及空調推出每台最高3,000元的補助金額，民眾購買節能冰箱或空調單就政府補助額度最高可以申請到5,000元的補助金額，

夏天來臨，民眾對於空調需求增加，全國電子針對指定空調推出滿萬送千元現金折價券方案，若是買一台3萬元的空調現場贈送3,000元現金折價券，相當九折優惠。買空調還能享有SHARP除菌離子清淨機、dyson三合一涼暖空氣清淨機、指定dyson吸塵器加購優惠，免費加入全國電子會員再享「冷氣總統級精緻服務」及「空調8年免費延長保固」。

全國電子強調，冰箱是生活不可或缺的重要家電，隨著生活型態的改變及科技進步，有越來越多的民眾選購大容量的多門冰箱，蔬菜肉品分門別類儲放可以將食物更多的營養與鮮度保留下來。建議民眾可趁著政府貨物稅減徵及節能家電補助方案上路，趁機將家中老舊冰箱換新，先領補助，指定機種還能享有全國電子獨家加碼的「冰箱滿3千送300元現金折價券」方案，指定機種再加碼送市價2,390元的NEOFLAM不沾雙耳湯鍋。

全國電子減徵
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／日航首架空巴A350 XWB客機交機 製造過程曝光

2019-06-14 14:56

影／「旅行帶給你的紀念品」 華航公布前五大好孕航點

2019-06-14 16:30

國門機場智慧化 力助桃園市成為｢全球TOP 1智慧城市｣

2019-06-14 16:23

產學合作向下札根 台船辦國中生造船研習營

2019-06-14 09:40

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

行銷望遠鏡／競爭優勢的經濟指標

2019-06-14 03:48

策略經營／發票經濟學 創雙贏

2019-06-14 03:48

上班卒仔照子放亮／找出輸的理由

2019-06-14 03:48

品牌大觀／怪味零食藏玄機

2019-06-14 03:48

中華車50周年 轉型智慧工廠

2019-06-14 02:44

中油：船舶遇襲 不影響國內供給

2019-06-14 02:44

中油船舶遇襲 相關水險新光產承保

2019-06-14 02:44

寶成加碼在台投資

2019-06-14 02:11

三洋電賣泰山廠地 沒過關

2019-06-14 02:11

家電五雄資產多 各有盤算

2019-06-14 02:11

農林董座 傳三陽吳清源接任

2019-06-14 02:11

農林資產驚人 各路爭奪

2019-06-14 02:11

入主農林…吳清源還在考慮

2019-06-14 02:11

新團隊成形 打造「新智擎」

2019-06-14 02:11

智擎小股東喊話 不要再吵了

2019-06-14 02:11

國發基金申報轉讓永昕

2019-06-14 01:44

智擎改選 總座無預警解職

2019-06-14 01:20

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

三洋電逾九成股東反對泰山廠土地出售 朝自辦都更進行

2019-06-13 21:26

傳油輪在波斯灣遇遭 中油：內部釐清中

2019-06-13 16:52

正隆中國產能將策略性減量 轉向台灣、越南

2019-06-13 13:41

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

2019-06-13 21:36

酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38

「Uber條款」對話擱置 Uber總經理向交部喊話

2019-06-14 13:26

家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44

電子業新布局…高階回台 低階遷東南亞

2019-06-14 02:11

智擎改選 總座無預警解職

2019-06-14 01:20

遠雄壽新莊豪宅滯銷 挨罰

2019-06-14 03:57

利率盤低…公司債八連發

2019-06-14 01:12

台企銀引資國發基金 14日闖關

2019-06-14 03:57

三類節能家電 可退貨物稅

2019-06-14 04:00

凱基銀總經理異動 野村曹慧姝出任

2019-06-14 16:25

能源局：縣市節能家電補助已逾16萬台申請

2019-06-14 12:08

香港反送中 富邦金董座蔡明興：留意資金匯出香港壓力

2019-06-14 10:58

影／日航首架空巴A350 XWB客機交機 製造過程曝光

2019-06-14 14:56

每月加薪最高1500元 彰銀員工持股信託最快9月底前上路

2019-06-14 14:54

月存1萬要41年才達千萬 顧立雄：退休理財要趁早

2019-06-14 15:06

股票送人 免證交稅

2019-06-14 04:00

符合4種情形 柴油車汰舊換新最高減稅40萬元

2019-06-14 06:00

租船遭攻擊 中油：汽油仍有75天庫存、估損失800萬元

2019-06-14 11:27

台糖董事長黃育徵請辭 傳由董瑞斌回鍋接任

2019-06-14 16:10

缺工難題 代工廠頭大

2019-06-14 02:11

政院：5G釋照要扶植本土企業

2019-06-14 02:44

三洋電賣泰山廠地 沒過關

2019-06-14 02:11

台商回流缺地…新市鎮開發前管制 鬆綁

2019-06-14 02:11

中油船舶遇襲 相關水險新光產承保

2019-06-14 02:44

保障陸配權益 內政部鬆綁在台居留規定

2019-06-14 10:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top