節能家電政府補助 全國電加碼優惠最高不只省5000元

2019-06-14 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



全國電子指出，民眾到全國電子購買指定節能空調、冰箱及除濕機先申請政府補助及退稅，再加上全國電子推出的優惠方案，省下的不只5,000元，相當超值，有換機需求的民眾可以趁這個機會趕快入手。

全國電子表示，貨物稅條例修正條文正式公告，6月15日起購買能源效率第一級及第二級的冰箱、冷暖氣機或除濕機可申請貨物稅減徵，每台最高可申請減徵2,000元。若加上政府目前針對能源效率第一級及第二級冰箱及空調推出每台最高3,000元的補助金額，民眾購買節能冰箱或空調單就政府補助額度最高可以申請到5,000元的補助金額，

夏天來臨，民眾對於空調需求增加，全國電子針對指定空調推出滿萬送千元現金折價券方案，若是買一台3萬元的空調現場贈送3,000元現金折價券，相當九折優惠。買空調還能享有SHARP除菌離子清淨機、dyson三合一涼暖空氣清淨機、指定dyson吸塵器加購優惠，免費加入全國電子會員再享「冷氣總統級精緻服務」及「空調8年免費延長保固」。

全國電子強調，冰箱是生活不可或缺的重要家電，隨著生活型態的改變及科技進步，有越來越多的民眾選購大容量的多門冰箱，蔬菜肉品分門別類儲放可以將食物更多的營養與鮮度保留下來。建議民眾可趁著政府貨物稅減徵及節能家電補助方案上路，趁機將家中老舊冰箱換新，先領補助，指定機種還能享有全國電子獨家加碼的「冰箱滿3千送300元現金折價券」方案，指定機種再加碼送市價2,390元的NEOFLAM不沾雙耳湯鍋。