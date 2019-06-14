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國門機場智慧化 力助桃園市成為｢全球TOP 1智慧城市｣

2019-06-14 16:23經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

桃園市政府於本（6）月11日至13日（美國東岸時間）於美國紐約參加國際組織「智慧城市論壇」 (Intelligent Community Forum, ICF) 2019全球高峰會，位於桃園市轄內的國家門戶－桃園國際機場也共襄盛舉參與此國際盛會，桃園機場公司除恭賀桃園市獲得全球2019｢TOP1智慧城市｣殊榮，是這次唯一獲獎的亞洲城市外；機場公司持續建置的各項智慧化設施設備，也成為此次桃園市政府參與ICF評選中，爭取智慧城市的亮點之一。

機場公司為優化旅客報到通關速率並強化服務品質，繼於機場捷運A1站之後，去（2018）年10月在第二航廈3樓出境大廳新設置26座自助行李託運櫃檯專區，提供旅客更方便、快速的服務，此項智慧化設備服務也成為桃園爭取智慧城市的亮點項目之一。桃園機場自助行李託運服務，經統計目前每天平均可處理3,000~4,000件行李，在2019年春節運量最高峰期間，每日更完成高達5,000件託運行李，有效紓解航廈壅擠情形，順利疏運春節加班機人潮，大幅提升旅客報到通關效率。

根據實際統計，旅客報到使用自助行李託運僅需1~2分鐘，遠較傳統人工託運的3~5分鐘更快、更省時，有效減少人工服務櫃檯負荷，也可紓解出境大廳尖峰時刻報到人潮，科技帶來的省時與便利讓旅客能有更多時間與機會，好好享受桃園機場提供的各種貼心服務設施。

機場公司預期自助行李託運系統未來將可消化第二航廈30%的行李託運數量，在確認效益及旅客接受程度後，將考慮在第一航廈設置的可行性，並納入第三航廈出境大廳設計之中，一同朝全球標竿機場智慧化、自動化趨勢邁進，提供國人及各國旅客更加優質且智慧化的飛航服務。

桃園機場第二航廈出境大廳的自助行李託運專區，提供旅客方便快速的服務，此項智慧化設...
桃園機場第二航廈出境大廳的自助行李託運專區，提供旅客方便快速的服務，此項智慧化設備服務也成為桃園爭取智慧城市的亮點項目之一。圖／桃園機場公司提供
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桃園機場智慧城市春節

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