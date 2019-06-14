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「#旅行帶給你的紀念品」 華航全新品牌形象廣告上線

2019-06-14 16:20經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

華航空推出2019年全新年度品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，今(14)日 16 時於China Airlines 中華航空 YouTube 頻道首播，下午搶先舉辦首映活動，邀請60位孕媽咪齊聚，一同秀出她們最珍貴的「旅行紀念品」。藝人鍾欣凌及阿包醫師也特別共襄盛舉，暢談難忘的旅行經驗並公布超好孕航點，讓想擁有寶寶的你／妳，搭乘華航班機，帶一個人生中最珍貴的紀念品回來。

「#旅行帶給你的紀念品」形象廣告中呈現不同旅人所帶回各具意義的紀念品，打著石膏的年輕男子望著牆上斷成兩截的滑雪板-「北海道」帶回來的，女子看著手中驗孕棒的兩條線-「澳洲」帶回來的，提醒民眾旅行總會為你的人生帶來些什麼，看著各種旅行紀念品，那些曾經刻骨銘心的回憶將湧上心頭、曾經許下的夢想仍等著你去實現。

華航資深副總經理羅雅美表示：「旅行是讓身心靈放鬆的最佳方式，更能留下美好回憶，華航這次推出『#旅行帶給你的紀念品』品牌概念，希望藉此提醒民眾在忙碌之餘，也能安排旅行適時放鬆，也許能獲得意想不到的驚喜，帶回一些專屬紀念品！」

華航廣邀在出國旅行時懷孕的孕媽咪上網報名齊聚首映活動，短短十天內即吸引超過500位熱情響應，最終抽出60位孕媽咪，共同秀出旅行中帶回的最珍貴紀念品，現場更抽出一名幸運媽咪獨得華航任一航點3人來回機票，一人中獎三人同行。得獎媽咪直呼太幸運，直言馬上就要和老公規劃寶寶出生後的甜蜜旅行，帶著「紀念品」重溫旅行的幸福時光。

藝人鍾欣凌與阿包醫師在活動現場與孕媽咪們交流旅行故事，並公布這次孕媽咪線上報名統計「帶回最多紀念品的超好孕航點」，包含是日本、義大利與泰國，孕媽咪也分享旅行中的浪漫故事並表示「肚子裡的寶寶，無疑是旅行中最具意義且珍貴的紀念品。」

華航 60 周年推出系列形象廣告「#帶爸媽去旅行」及「#說好的旅行呢」獲得網路廣大的迴響，今年度再以「#旅行帶給你的紀念品」登場，傳達新型態的旅行紀念品概念，每趟旅行都很有可能為你的人生帶來些什麼，即刻出發旅行就能探索和發現。華航同步推出機票促銷，超過十個航點限時優惠，詳細優惠資訊請洽詢華航官網。

年度品牌形象廣告，可上中華航空YouTube頻道：https://youtu.be/7pUf0zy5iv8

中華航空推出2019年全新年度品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，今(14)日...
中華航空推出2019年全新年度品牌形象廣告「#旅行帶給你的紀念品」，今(14)日 16 時於China Airlines 中華航空 YouTube 頻道首播，下午搶先舉辦首映活動，邀請 60 位孕媽咪齊聚，一同秀出她們最珍貴的「旅行紀念品」。　圖／華航提供
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華航廣告醫師

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