便宜機票看這裡 AirAsia2019夏季大促銷16日0時登場

2019-06-14 16:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



隨著暑假即將來到，AirAsia也即將於本週推出夏季大促銷，這次大促銷於6月17日0時開賣，特價2019年11月1日到2020年9月8日出發出發的機票（部分航線僅販售至2019年10月25日前出發的機票），AirAsia BIG會員還可以提早24小時優先搶票，即6月16日0時起便可使用AirAsia官網或者是AirAsia 手機App搶票，與以往不同的是此次大促銷僅特賣72小時，若要明年暑假便宜出遊可以趁這次提早搶票喔。

2019年AirAsia夏季大促銷，菲律賓航線全面推出單程未稅新台幣988的破盤價，包含今年才開賣的台北－長灘島（卡利波）直飛航線、台北－克拉克、馬尼拉、宿霧航線以及高雄－馬尼拉航線，來回含稅都不到新台幣3,000元，可以趁這一波大促銷，安排明年暑假到菲律賓度假喔。馬來西亞部分台北／高雄－吉隆坡、台北－沙巴都推出單程未稅1,188元起促銷票，明年端午或是清明想要到馬來西亞吃美食的話，千萬不要錯過這次72小時特價。

AirAsia表示，2019年剛開航日本航線就受到台灣民眾支持與喜愛，這次日本航線雖然僅販售到2019年10月25日前出發的機票，但是也同步推出單程未稅1,288元起機票，今年暑假或是中秋連假還沒安排出遊的可以考慮這一波。

從台北經吉隆坡轉機的熱門航班，例如台北－雪梨、台北－柏斯、台北－墨爾本（AAV）等澳洲航線，單程未稅也僅要新台幣2,971元起，短程轉機航班如台北/高雄－檳城、蘭卡威、普吉島也僅要新台幣1,907元起，台北－吉隆坡豪華平躺座位單程未稅僅要7,088元起。