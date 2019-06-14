許勝雄率台師大新創控股公司 成立師子王藝術分享公司

2019-06-14 16:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



台師大新創控股事業公司暨金仁寶集團董事長許勝雄與台師大前校長張國恩，經過一年多的籌備，今（14）日宣布成立子公司「師子王藝術分享股份有限公司」，並由前台北市立美術館館長黃光男出任董事長一職，旨在發掘並扶植新銳藝術家，成為台灣培養青年創作的先驅者。

師子王藝術分享公司將與師大藝術銀行合作，提供創新的藝術品訂閱服務，結合專業藝術規劃與每個月定期畫作更換，讓訂閱者輕鬆擁有上千件畫作。企業客戶不需親自培養藝術家，僅透過訂閱即能在辦公室創造高品質藝術空間，如此不僅能增進員工藝文涵養，提高工作環境品質，更是現今企業社會責任指標（Corporate Social Responsibility）的重要環節。

同時，以區塊鏈技術為基礎建立的分潤模型，讓訂閱過的用戶，也可以獲得藝術品售出後的利潤。這樣的商業模式賦予藝術家更多的創作動力，也促使企業踴躍參與藝術產業，讓更多人看見藝術的價值，藉此改變收藏家、藝術家和民眾的關係，創造嶄新藝術交易型態。

負責師大藝術銀行的許和捷教授表示，訂閱服務提供的畫作中，除了青年藝術家的創作外，也包括師大美術系教授、校友、及大師捐贈的作品，如朱德群、劉國松、廖修平等眾多名家創作，與師大藝術銀行的策略聯盟，使師子王藝術分享公司成為擁有國內最豐富畫源的機構之一，並透過大師的作品帶動訂閱服務的成長，連帶提升青年作品的曝光度，預計在接下來的數年內，發掘數百位青年藝術創作者。

除此之外，師子王藝術分享公司還提供展演規劃並舉辦藝術座談會，培養民眾的藝術品味，讓民眾/消費者了解藝術創作背後的故事。並透過多元類型、主題的展覽，培養下一代欣賞美，於生活中實踐美的能力。

許勝雄表示，年輕藝術家往往因為受經濟的影響，無法順利的專心創作，如今師子王藝術分享公司成立，期許能培養新銳藝術家、打造全民美學，以及實現企業社會責任，創造學校、民眾、藝術家以及企業四贏的局面。

「台師大新創控股事業股份有限公司」，是由台師大前校長張國恩所籌設，金仁寶集團許勝雄擔任董事長，並由陳玠甫博士擔任總經理，與多家企業包含昱晶能源科技、威潤科技，磁性材料龍頭秀波集團、教育產業南一書局、生化產業承德油脂、台灣美耐皿等攜手，成立國內大學第一家產學合資投資控股公司。