親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

綠初選民調5家結果超整齊 民調專家當場大笑三聲

整理包／這隻蟲有多恐怖？帶你了解秋行軍蟲

影／日航首架空巴A350 XWB客機交機 製造過程曝光

2019-06-14 14:56聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日本航空日前在法國圖魯斯的空中巴士總部接收首架A350 XWB。這架A350-900是空中巴士為日航製造的首架飛機。日航共訂購31架 A350 XWB 客機，包括18架A350-900與13架A350-1000。

日航最初將使用 A350-900飛航高運量國內航線，載客量更高的 A350-1000 則使用於長程國際航線。首架日航 A350 將於今年9月初開始飛航羽田至福岡航線。出席交機典禮的雙方代表為日航代表取締役社長植木義晴，以及空中巴士商務長 Christian Scherer。

日航的 A350-900 擁有豪華的三艙等客艙，設有 12 個頭等艙座位、94 個 J Class 座位、以及263個經濟艙座位。首架日航 A350-900 的飛度飛行使用的燃油混合傳統與合成燃油，幫助降低二氧化碳排放。

A350 XWB 的設計提供最佳的營運彈性與效益，能夠使用在各種航線市場，包括超長程（15，000 公里）航線在內。A350 XWB 擁有最先進空氣動力設計、碳纖維機身與機翼、以及最省油的勞斯萊斯引擎。這些先進科技帶來前所未見的營運效益，讓耗油量與廢氣排放量降低25%。

這架A350-900是空中巴士為日航製造的首架飛機。圖／空中巴士提供
這架A350-900是空中巴士為日航製造的首架飛機。圖／空中巴士提供
分享

航線空中巴士

相關新聞

授權收入就有20億，Adobe仍推訂閱制...案例分析：企業轉型為何需要產品經理

2019-06-14 15:15

產學合作向下札根 台船辦國中生造船研習營

2019-06-14 09:40

超商怪味聯名零食 爆賣背後的「換粉效應」

2019-06-14 09:25

行銷望遠鏡／競爭優勢的經濟指標

2019-06-14 03:48

策略經營／發票經濟學 創雙贏

2019-06-14 03:48

上班卒仔照子放亮／找出輸的理由

2019-06-14 03:48

品牌大觀／怪味零食藏玄機

2019-06-14 03:48

中華車50周年 轉型智慧工廠

2019-06-14 02:44

中油：船舶遇襲 不影響國內供給

2019-06-14 02:44

中油船舶遇襲 相關水險新光產承保

2019-06-14 02:44

寶成加碼在台投資

2019-06-14 02:11

三洋電賣泰山廠地 沒過關

2019-06-14 02:11

家電五雄資產多 各有盤算

2019-06-14 02:11

農林董座 傳三陽吳清源接任

2019-06-14 02:11

農林資產驚人 各路爭奪

2019-06-14 02:11

入主農林…吳清源還在考慮

2019-06-14 02:11

新團隊成形 打造「新智擎」

2019-06-14 02:11

智擎小股東喊話 不要再吵了

2019-06-14 02:11

國發基金申報轉讓永昕

2019-06-14 01:44

智擎改選 總座無預警解職

2019-06-14 01:20

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

三洋電逾九成股東反對泰山廠土地出售 朝自辦都更進行

2019-06-13 21:26

傳油輪在波斯灣遇遭 中油：內部釐清中

2019-06-13 16:52

正隆中國產能將策略性減量 轉向台灣、越南

2019-06-13 13:41

太設集團創辦人章民強辭世 14日舉行追思感恩禮拜

2019-06-13 12:59

爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26

裕民董座徐旭東：對經濟看法沒有這麼悲、也沒有這麼好

2019-06-13 12:19

智擎董事改選 東洋勝出

2019-06-13 11:45

徐旭東：美中貿易戰成持久戰 但有新的商機

2019-06-13 11:06

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48

中油油輪遭魚雷攻擊？專家：水雷或自殺艇可能性高

2019-06-13 22:15

辜家有喜 辜仲諒長子辜昱銓娶日美混血妻

2019-06-13 22:38

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

買節能家電明起最高可退稅2千元 退稅程序看這邊

2019-06-14 06:00

新產承保中油受攻擊油輪 業界估保額4到5千萬美元

2019-06-13 22:22

「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

節能家電優惠15日上路 購買半年內可申請退稅

2019-06-13 21:36

這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39

中油承租油輪遭攻擊 台塑化：隨時可急援內需

2019-06-13 20:46

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29

OBU獲利爆發 前四月賺334億

2019-06-14 03:57

華為NB生產喊卡 雙A鬆口氣

2019-06-14 02:11

新市鎮管制鬆綁 台商回流找地擴廠有解了

2019-06-14 00:46

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

「Uber條款」對話擱置 Uber總經理向交部喊話

2019-06-14 13:26

雙面太陽能模組 輸美免關稅

2019-06-14 02:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top