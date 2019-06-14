影／日航首架空巴A350 XWB客機交機 製造過程曝光

2019-06-14 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日本航空日前在法國圖魯斯的空中巴士總部接收首架A350 XWB。這架A350-900是空中巴士為日航製造的首架飛機。日航共訂購31架 A350 XWB 客機，包括18架A350-900與13架A350-1000。

日航最初將使用 A350-900飛航高運量國內航線，載客量更高的 A350-1000 則使用於長程國際航線。首架日航 A350 將於今年9月初開始飛航羽田至福岡航線。出席交機典禮的雙方代表為日航代表取締役社長植木義晴，以及空中巴士商務長 Christian Scherer。

日航的 A350-900 擁有豪華的三艙等客艙，設有 12 個頭等艙座位、94 個 J Class 座位、以及263個經濟艙座位。首架日航 A350-900 的飛度飛行使用的燃油混合傳統與合成燃油，幫助降低二氧化碳排放。