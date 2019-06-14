各項房價指數同步回高點 真相其實是這樣？

2019-06-14 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



包括內政部、台北市政府以及信義房屋發布的房價指數均顯示，這一波房價下跌有限，這兩年緩步回升，已逐漸回到高點。不少民眾、房市專家不以為然，認為市況並非如此，目前多數房子仍是不降價就賣不掉。

會出現如此落差，專家分析，主要是幾個因素造成。

首先，天時地利不動產總經理張欣民表示，官方製作的住宅房價指數，都以實價資料為基礎，但目前實價資料有很長時間落差，不是即時反應，尤其是預售屋，要等到完工交屋才登錄揭露，這兩年揭露的不少是高點時售出的預售屋，拉高均價。

第二，房市名嘴Sway表示，雙北市以外的地區，虛價登錄頗恐怖，AB約、含裝潢折讓、含仲介服務、甚至左口袋賣右口袋、延長寬限甚至掏空銀行，通通把實價登錄的價格拉高了上去。

他說，光看成交價格1,231萬元這種的，就知道可能有問題，有誰1萬不會殺掉？真當大家是白癡了。

第三，是樣本數的問題。張欣民說，近幾年全年建物交易件數都是未滿30萬件，扣掉非住宅就更少了，再分為四個季度，每季不足7萬筆成交件數，再分到六都更少，加上預售屋的干擾，六都房價指數準確度更易失真。

Sway說，雙北市一戶200萬豪宅就足以拉高四戶50萬一般宅，買賣移轉件數已經少的可憐，還有地區一個月只成交20戶的慘狀，隨隨便便建商老闆自己實登個高價，就足以混淆整個成交市場。