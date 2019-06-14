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放任違法沙灘車飆沙、追鹿？墾管處：再犯一定罰

2019-06-14 11:22經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

旅遊旺季將至，近日卻有民眾發現，墾丁白沙灣有業者違規營業，出租沙灘車供遊客騎乘，甚至追逐梅花鹿等離譜行徑，經持影片向墾管處舉發卻僅「勸導而不開罰」。墾管處今（14）日解釋，第一次都是先勸導，如果再犯一定開罰，後續也有持續派員巡查，但未再發現違規行為。

墾管處表示，此事是於今年3月22日，檢舉人持影片舉發後，墾管處立即派員前往現場查看，並未發現沙灘車「飆沙」情形，但有依據影像找到疑似業者的民眾，當場告誡出租沙灘車飆沙是違法行為，不得再有類似情形，否則一定開罰。

至於沙灘車追逐梅花鹿事件，墾管處為保護梅花鹿棲地及天然特殊景致的草原環境，於2017年底完成白色木柵圍籬，不肖業者拆除圍籬入內，墾管處將加強巡查取締及立即修復設施，針對破壞公物行為，一經查獲移送法辦。

墾管處表示，墾丁國家公園因為遊客眾多，許多居民依賴服務遊客的相關產業維生，有些營業行為過當，確實會對生態環境造成不良影響，在兼顧國家公園生態保育與居民生計的原則下，管理處將視所犯情節輕重與民眾配合改善的態度，酌情於初犯時依據行政罰法第19條情節輕微得不予裁罰的規定，以勸誡方式為之；後續若有再犯，必定依法裁罰，絕非縱容業者違法。

墾管處沙灘生態保育

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