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震驚！台南驚傳殺警案 一名偵查佐凌晨中彈慘死

文具零售南霸天不怕少子化 副總透露業績每年成長關鍵

2019-06-14 09:21經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

文具零售南霸天「九乘九」再度揮軍北上新北市永和區成立第17間門市-永和中正店，明（15）日開始正式營運。台南成大門市也同步升級改裝，除了加強消費動線，更擴大至近300坪文具生活賣場。

自1996年從高雄展開第一間直營門市的九乘九，歷經22年以來，陸續在全台開創了16家直營門市及購物網平台，被稱為文具零售品牌的龍頭，陪伴許許多多5、6、7年級生成長。

隨著快速經濟成長的少子化年代來臨，九乘九副總經理林嘉慧表示，九乘九22年以來陸續開拓直營門市，至今始終堅持「直營」展店，這也是九乘九經營22年以來，業績每年成長的最大關鍵。

即將開幕的新北市永和中正店，是「九乘九」在新北市開拓的第三間門市，全台慶祝永和中正店試賣以及台南成大店改裝開幕，也將推出多項好康活動。

其中，還特別推出「新北門市限定」九九卡利High，新北大串連，自即日起至7月12日止，凡於永和中正店、永和頂溪店、板橋中山店辦理九九卡，只要10元辦卡立即送10元折價券。

另，還有「永和中正店限定」歡慶永和中正店試賣，FB打卡按讚送好禮，凡於永和中正店打卡，並至九乘九官方FB按讚，即贈「3M掛勾」一份。

成大購物網北門

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