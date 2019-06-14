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酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣第一間金車「KAVALAN WHISKY BAR 噶瑪蘭威士忌酒吧」將於14日晚上起試營運，座落於5月中新開幕的「全台最大啤酒複合式餐廳」2樓，映入眼簾的橡木桶、宏大卻若隱若現的 KAVALAN 字樣，在按下「台灣」按鈕的那一刻，隨即開啟門後的新世界，帶領大家更進一步認識威士忌的新故鄉—台灣。

KAVALAN WHISKY BAR 期盼透過視覺、嗅覺、觸覺與味覺的獨特體驗式氛圍，讓前來的貴賓都完整感受台灣風土與 KAVALAN WHISKY 的絕美交織。

在KAVALAN WHISKY BAR 中不僅能夠品飲以 KAVALAN 為基酒創作的 10 種經典改編調酒，更能夠體驗目前全台唯一在橡木桶邊汲酒直飲的驚喜享受；而 KAVALAN至 2008 年上市以來累積的每一步、共 21 款不同風味的威士忌，全品項酒款皆能在此細細品酩。

噶瑪蘭威士忌酒廠是台灣第一座的威士忌酒廠，噶瑪蘭佇立於山海交融的蘭陽平原，坐擁雪山純淨好水，沐浴在太平洋溫潤海風之中，擁抱著亞熱帶的氣候更迭，每一項環境因素都是賦予 KAVALAN WHISKY 獨一無二風味的重要關鍵，也使台灣成為了威士忌的新故鄉。

來到 KAVALAN WHISKY BAR，按下「台灣」按鈕，開啟橡木桶大門，濕潤海風的氣息撲鼻而來，在雪山山脈的稜線旁感受風土，沉浸於威士忌的馥郁香氣之中。

金車集團總經理李玉鼎表示：「因為風土是影響威士忌風味的關鍵，因此我們在視覺、嗅覺與觸覺上特別設計，搭配著入口的噶瑪蘭威士忌，希望在 KAVALANWHISKY BAR 的體驗是全面性的，要讓大家彷彿置身在宜蘭、在酒庫中品酒一樣，這一層層的連結體驗，就好像把蒸餾後的 New Make 放入橡木桶熟成，等待它和橡木桶的交互呼吸與化學變化，醞釀完美風味。」

在 KAVALAN WHISKY BAR 不僅能夠品飲到 KAVALAN 上市至今的全系列 21 款威士忌，包含 2 款去年底限量供應的十周年紀念酒款，以及市面上較少見的噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒、煙燻泥煤桶威士忌原酒等，更能體驗在橡木桶旁邊汲酒而飲的品酒樂趣。

對於想嘗試調酒的貴賓，KAVALAN WHISKYBAR 特別邀請有「華人雞尾酒教父」之稱的王偉勳(Aki Wang)為酒吧顧問，攜手去年榮獲 Bacardi 雞尾酒大賽台港澳冠軍、KAVALAN WHISKY BAR 的 BarLeader 林上恩，在試營運期間準備 10 款以不同的 KAVALAN WHISKY 與KAVALAN GIN 為基底改編的經典調酒，在品酩之間來一場美好的威士忌新故鄉之旅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KAVALAN WHISKY BAR整體空間圍繞「台灣」為設計靈感，兩側可看到影...
KAVALAN WHISKY BAR整體空間圍繞「台灣」為設計靈感，兩側可看到影響KAVALAN WHISKY風味深遠的雪山山脈稜線，以及讓人彷彿置身於威士忌酒庫的橡木桶端板設計。金車／提供
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以噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌為變化的「Blood & Sand」，以KAVALAN...
以噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌為變化的「Blood & Sand」，以KAVALAN的熱情帶出淡淡莓果、太妃糖香氣，並與柳橙汁完美融合的經典調酒。金車／提供
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KAVALAN WHISKY BAR 是全台唯一直接自橡木桶內取出威士忌原酒的酒...
KAVALAN WHISKY BAR 是全台唯一直接自橡木桶內取出威士忌原酒的酒吧，共有六款「限定單桶原酒」選擇。金車／提供
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使用榮獲三座世界冠軍獎盃的噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒為基底調製的「Mint ...
使用榮獲三座世界冠軍獎盃的噶瑪蘭經典獨奏波本桶威士忌原酒為基底調製的「Mint Julep」，非常適合夏天。金車／提供
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KAVALAN WHISKY BAR為目前台灣唯一能夠在橡木桶邊汲酒直飲的體驗式...
KAVALAN WHISKY BAR為目前台灣唯一能夠在橡木桶邊汲酒直飲的體驗式酒吧，精選六款「限定單桶原酒」，其中包含勇奪2015年WWA世界威士忌競賽「世界最佳單一麥芽威士忌」的經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒。
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噶瑪蘭雪山

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