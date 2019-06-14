酒鬼們注意！噶瑪蘭威士忌酒吧開張了

2019-06-14 05:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣第一間金車「KAVALAN WHISKY BAR 噶瑪蘭威士忌酒吧」將於14日晚上起試營運，座落於5月中新開幕的「全台最大啤酒複合式餐廳」2樓，映入眼簾的橡木桶、宏大卻若隱若現的 KAVALAN 字樣，在按下「台灣」按鈕的那一刻，隨即開啟門後的新世界，帶領大家更進一步認識威士忌的新故鄉—台灣。

KAVALAN WHISKY BAR 期盼透過視覺、嗅覺、觸覺與味覺的獨特體驗式氛圍，讓前來的貴賓都完整感受台灣風土與 KAVALAN WHISKY 的絕美交織。

在KAVALAN WHISKY BAR 中不僅能夠品飲以 KAVALAN 為基酒創作的 10 種經典改編調酒，更能夠體驗目前全台唯一在橡木桶邊汲酒直飲的驚喜享受；而 KAVALAN至 2008 年上市以來累積的每一步、共 21 款不同風味的威士忌，全品項酒款皆能在此細細品酩。

噶瑪蘭威士忌酒廠是台灣第一座的威士忌酒廠，噶瑪蘭佇立於山海交融的蘭陽平原，坐擁雪山純淨好水，沐浴在太平洋溫潤海風之中，擁抱著亞熱帶的氣候更迭，每一項環境因素都是賦予 KAVALAN WHISKY 獨一無二風味的重要關鍵，也使台灣成為了威士忌的新故鄉。

來到 KAVALAN WHISKY BAR，按下「台灣」按鈕，開啟橡木桶大門，濕潤海風的氣息撲鼻而來，在雪山山脈的稜線旁感受風土，沉浸於威士忌的馥郁香氣之中。

金車集團總經理李玉鼎表示：「因為風土是影響威士忌風味的關鍵，因此我們在視覺、嗅覺與觸覺上特別設計，搭配著入口的噶瑪蘭威士忌，希望在 KAVALANWHISKY BAR 的體驗是全面性的，要讓大家彷彿置身在宜蘭、在酒庫中品酒一樣，這一層層的連結體驗，就好像把蒸餾後的 New Make 放入橡木桶熟成，等待它和橡木桶的交互呼吸與化學變化，醞釀完美風味。」

在 KAVALAN WHISKY BAR 不僅能夠品飲到 KAVALAN 上市至今的全系列 21 款威士忌，包含 2 款去年底限量供應的十周年紀念酒款，以及市面上較少見的噶瑪蘭經典獨奏白蘭地桶威士忌原酒、煙燻泥煤桶威士忌原酒等，更能體驗在橡木桶旁邊汲酒而飲的品酒樂趣。

對於想嘗試調酒的貴賓，KAVALAN WHISKYBAR 特別邀請有「華人雞尾酒教父」之稱的王偉勳(Aki Wang)為酒吧顧問，攜手去年榮獲 Bacardi 雞尾酒大賽台港澳冠軍、KAVALAN WHISKY BAR 的 BarLeader 林上恩，在試營運期間準備 10 款以不同的 KAVALAN WHISKY 與KAVALAN GIN 為基底改編的經典調酒，在品酩之間來一場美好的威士忌新故鄉之旅。

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