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這家北投溫泉飯店 小朋友入住會玩到瘋

2019-06-14 05:38經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

想到北投找家高檔飯店泡溫泉，多數人第一時間會想到北投麗禧溫泉酒店，但在溫泉飯店的一級戰區幽雅路上，還有一個全新且更適合親子同樂的高檔溫泉飯店可以選擇，那就是去年初開幕的北投亞太飯店。

亞太國寶集團斥資18億元在北投打造的全新斥資15億元、耗時10年打造的北投亞太飯店，以「動則養生，靜則養息」為定位，坐擁優勢地利並有絕佳景觀視野，140間客房間有景，可近看丹鳳山、遠眺觀音山的山巒美景；並請到日本建築師廣澤榮一規畫設計，傳遞日式禪風溫泉旅宿體驗。

飯店以簡約黑白基底色調來設計，黑色代表凱達格蘭族儉樸的特性，白色則代表北投溫泉煙霧繚繞，黑與白另一個象徵就是飯店不分晝夜、敝開大門為旅客服務的意義。而建築師獨有的留白空間設計，以保留飯店前方數百坪戶外廣場，令人心曠神怡，頗有世外桃源之感。

很多人認為冬天才是適合泡湯的季節，其實不盡然。地球暖化導致夏天越來越炎熱，人們習慣躲在冷氣房裡。中醫典籍提到，身體在很熱的情況下突然進入冷氣房，或吃太多冰品，瞬間低溫會造成體表及腸道的微血管急速收縮，身體難以散熱而引發「陰暑」，終日頭暈腦脹，精神渙散乏力。

這時，到溫泉飯店泡湯，藉由流汗將體內的濕氣排出，預防又能治療中暑。此外，溫泉飯店幽靜的環境，亦能幫助人放鬆，恢復上班操勞的元氣，為日後的人生打拼儲存能量。

相較麗禧或加賀屋，北投亞太飯店更適合親子同住。北投亞太的游泳池，每日下午四點過後便進入親子水上大作戰時間，提供各式各樣會讓小朋友玩到瘋狂的充氣坐騎浮床，池畔邊還有happy hours，提供簡單的輕食與飲品，小朋友們在泳池中騎著充氣坐騎浮床進行水上大戰，父母坐在池畔邊的躺椅上享受下午茶時光，好不愜意。

北投亞太還擁有全國唯一的大型AR/VR體驗空間，並有專業職人設計的各式各樣動態課程，包括親子戲水區、水適能課程及水中有氧活動等等，落實北投亞太飯店「動則養生」的經營理念，讓北投不再只是泡湯這樣的簡單。

北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉，窗外看出去就是山景，彷彿倘佯在...
北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉，窗外看出去就是山景，彷彿倘佯在山林之間，安閒自在追求身心靈的放鬆。記者韓化宇／攝影
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入住北投亞太飯店可享一泊二食，晚餐有豐盛的自助餐檯可以享用。記者韓化宇／攝影
入住北投亞太飯店可享一泊二食，晚餐有豐盛的自助餐檯可以享用。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的豪華雙人套房。記者韓化宇／攝影
北投亞太飯店的豪華雙人套房。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的豪華雙人套房。記者韓化宇／攝影
北投亞太飯店的豪華雙人套房。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉。記者韓化宇／攝影
北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉。記者韓化宇／攝影
北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店擁有全國唯一虛擬實境體驗空間，VR虛擬實境及AR擴增實境體驗區。記者...
北投亞太飯店擁有全國唯一虛擬實境體驗空間，VR虛擬實境及AR擴增實境體驗區。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的豪華雙人套房。記者韓化宇／攝影
北投亞太飯店的豪華雙人套房。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉，窗外看出去就是山景，彷彿倘佯在...
北投亞太飯店的豪華雙人套房，設有濃濃和風味的溫泉，窗外看出去就是山景，彷彿倘佯在山林之間，安閒自在追求身心靈的放鬆。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的游泳池每日下午4點之後，就進入親子水上大作戰時間，飯店提供各種造型...
北投亞太飯店的游泳池每日下午4點之後，就進入親子水上大作戰時間，飯店提供各種造型的充氣坐騎浮床，讓小朋友與父母們來一場水上大戰。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的早餐，室外空間有大片窗戶，可以俯視北投溫泉街的全景。記者韓化宇／攝...
北投亞太飯店的早餐，室外空間有大片窗戶，可以俯視北投溫泉街的全景。記者韓化宇／攝影
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北投亞太飯店的大廳，做挑高設計，氣派典雅。記者韓化宇／攝影
北投亞太飯店的大廳，做挑高設計，氣派典雅。記者韓化宇／攝影
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溫泉親子

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