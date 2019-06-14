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澎湖花火節登場 遠航空姐熱舞辣翻全場

2019-06-14 05:37經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

澎湖國際海上花火節遠航之夜13日登場，澎湖縣政府與遠航熱情邀請旅客及鄉親至馬公市觀音亭園區，一同共賞璀璨花火秀表演。現場節目自晚間7點40分起由澎湖縣文光國中舞蹈表演開場，台日兩地知名的青春偶像noovy男孩樂團及全民女友邵雨薇接續上場外，眾所矚目的美麗空服員帶來熱歌勁舞，更是帶動氣氛嗨翻全場。

澎湖縣長賴峰偉也特別蒞臨現場，致詞感謝遠東航空本次活動的贊助及協助澎湖推展觀光。

當天遠航攤位也有好禮大放送，提供給蒞臨現場的朋友，憑2019年度遠東航空1-6月份有效登機證可至現場參加抽獎，獎品內容有頸枕組與運動毛巾等遠航Logo紀念品，同時加入遠航官方臉書及LINE帳號者也可獲得精美小禮品。

活動現場除了精彩演出以外，璀璨煙火結束後，在民眾安排精心求婚示愛下，經由數萬民遊客的見證，成功促成一對佳偶，也讓整場活動增加了許多浪漫氣氛。

遠航總經理李梓煌表示，多年來遠航深耕澎湖的成果大家有目共睹，為了服務升級，機隊汰舊換新計畫持續進行中，自2017年起至目前為止共引進6架ATR72-600型客機執飛於台北、台中、高雄三地往返澎湖航線。第4季也將再引進3架新機，至今年底共預計有9架上線營運，遠東航空目標建立10架的ATR機隊規模，可望增加離島航線班次的密度，提供旅客更舒適、便捷的服務。

遠航表示，無法到場參與的民眾也別氣餒，澎湖國際海上花火節活動每周一、四舉行至6/27日止，歡迎把握機會一同共襄盛舉。

澎湖國際海上花火節遠航之夜登場，遠航空服員勁歌熱舞，HIGH翻全場。遠航／提供
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澎湖國際海上花火節遠航之夜登場，遠航空服員勁歌熱舞，HIGH翻全場。遠航／提供
澎湖國際海上花火節遠航之夜登場，遠航空服員勁歌熱舞，HIGH翻全場。遠航／提供
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遠航澎湖遠東航空

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