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品牌大觀／怪味零食藏玄機

2019-06-14 03:48經濟日報 溫子欣

最近便利商店與超市的零食櫃位十分熱鬧，許多零食或巧克力類品牌紛紛推出新口味，更是競相推出「稀奇古怪」的口味。

比如原本是甜零食卻出了奇怪的鹹口味，又或是萬年經典鹹零食卻出了甜的，而且是與傳統零食口味完全搭不上邊的奇特口味。

似乎經營者都失心瘋了，或是他們嚴重的決策失誤，又或是錯誤的背棄品牌原則與產品識別？

其實，這都是網路發達產生的新業態。

網路衝擊傳統的政治經營原則已是眾人皆知，那麼對於商業帶來更大的衝擊與質變也就不足為奇了，因為商業本來就比政治敏感，網路能讓選舉文化產生劇變，讓商業文化變得天翻地覆，自然也就沒什麼好奇怪。

廠商紛紛推出奇特口味的原因，與近來youtube創作者與頻道發展與蓬勃有直接的關係。由於youtube創作者需要大量的拍片素材，各種奇葩口味的零食自然也就成為youtube創作者開箱的目標。

因為口味愈奇葩，影片愈有賣點，點閱率也可能看漲，更重要的是各種怪口味零食解決了youtube創作者拍片題材不足的問題，因此新口味零食往往可以透過youtube創作者的影片進行宣傳。

有趣的是，即便是頻道主對於新口味的零食評價「極為不佳」，反倒成為吸引消費者購買的主要誘因。

試想一個人拍片跟觀眾說：「某某零嘴新口味超級難吃，從沒吃過那麼難吃的！」作為觀眾，會不會更讓你想買來吃吃看？反正就是零食嘛！有什麼大不了？

臉書、LINE群、IG、推特當然也成為怪味經濟學的重要推手，因為頻繁地「分享」需要話題，重度的網路社群使用者一樣需要各種素材進行分享，因此「大冒險吃怪口味的零食」成為唾手可得的有趣主題，怪味經濟學經由網路分享進行免費行銷，吸引更多人「冒險」消費，另類的病毒行銷成就了奇特商機。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授，本專欄隔周五刊登）

零食巧克力

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