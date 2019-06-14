策略經營／發票經濟學 創雙贏

永豐金租賃總經理林佳亨表示，電子發票有三大優點，可提供客戶更完善的服務。 記者林伯東／攝影 分享 facebook 「金融機構最怕客戶資料外洩，我們不容客人資料外洩的風險，這也是我們提供的專業服務之一。」永豐金租賃除對外積極拓展海外市場外，內部亦持續提升資訊管理，近期導入電子發票資訊系統，總經理林佳亨表示，電子發票有三大優點，可以保障客戶資料安全性、正確性、便利性，往長遠看，亦有利永豐金租賃提供加值服務。

導入系統 服務加值

永豐金租賃成立於1997年，為永豐金控子公司，因而比照金融業規範，非常重視客戶資料保護。

林佳亨表示，有別於商業銀行提供的融資型態，租賃公司提供的是融物及相關專業服務，涵蓋企業營運所需的前端或周邊資金範圍，依運作方式可分為二種，分別是融資性租賃、營業性租賃。

在融資性租賃方面，林佳亨舉太陽能產業為例，因太陽能廠建置案場的前端時期需要進料、買太陽能板、invert（轉換器）、蓋高壓電廠，永豐金租賃可以提供融物的資金服務，待其與台電併聯後，改由永豐銀行等接續提供資金服務。

永豐金租賃近期導入電子發票資訊系統，因應電子計算機統一發票將於2020年底落日。 永豐金／提供 分享 facebook 至於營業性租賃，林佳亨以企業汽車租賃為例指出，汽車租賃是近幾年財務管理的新趨勢，這是提供給公家機關或企業高級主管的配車服務，企業可訂定長租車契約，例如三年，並告訴租賃公司傾向提供哪種車，等到汽車用了三年，便還給租賃公司，後續的再租賃或變賣由租賃公司負責。

簡化流程 效益大增

永豐金租賃目前業務範圍涵蓋機器設備及原物料租賃及分期付款、船舶租賃及融資、航空器及飛機引擎租賃及分期付款、海內外華商、專案性業務以及不動產相關業務。

「當中，不論是客票融資、應收帳款融資，每張支票後面都有一張發票。」林佳亨說，以operator（操作者）而言，開張發票從製作、複核、傳輸、儲存，到最後一關的對方收取，期間工作流程相當繁瑣。

以汽車租賃為例，永豐金租賃最高峰時有900台車，每個月都要開一張發票，每個月就有900張發票，寄給二、三百家客戶，必須雇用一位同仁開發票，再去郵寄，又不能寄錯，透過更換為電子發票，不用開發票，可以節省很多時間、成本。

對於從電子計算機統一發票更換為電子發票，林佳亨進一步歸納有二大必要，四大效益。二大必要，其一是因應財政部政策，電子計算機統一發票將於2020年底落日，若屆時無法接軌，必須採行手寫發票，對企業形象是一大損傷；其二是趨勢考量，原本擔任永豐金融資租賃(天津)總經理的林佳亨，外派中國大陸期間，看到其商業環境已經都改為電子發票，所有發票資料都存在載具，不僅無紙化，更環保，且電子化有不可撤銷性，而電子發票是否要列印出來，由你決定，讓使用者有更多的選擇權。

林佳亨不諱言，在政策、趨勢之外，在商言商，對企業來說，更換系統是大事，更重要的是考量效益。改採電子發票是經營管理的一小部分，但就效益來看，可以帶來安全性、正確性、便利性，以及下一階段的加值服務。

傳輸加密 更有保障

安全性是指資料傳輸透過加密，相較列印出紙張，對客戶資料保護更具安全性；正確性則是在資料輸入系統時，透過系統的欄位設計。

例如，金額超過1,000萬元便不可列印、哪個欄位未輸入便不能傳送等，做到資料複核的debug（除錯）；便利性則是不必再列印發票、寄送發票，而客戶也不需處理收到發票後的行政工作，有助提供租賃公司的專業服務品質。

至於下一階段的加值服務效益，林佳亨透露，一些沒有電子發票的客戶，可能改用人工發票，而永豐金租賃可以提供一個簡單介面讓客戶登入，例如，附條件買賣必須提供進項發票，透過提供傳輸系統，將更永豐金租賃公司產生更緊密合作。

展望未來，林佳亨表示，永豐金租賃將持續加強內部流程改造及系統資訊化，並配合企業客戶的全球化布局，加強區域及產業的深耕服務，將業務焦點拓展至海外市場及中國大陸，目前腳步延伸至南京、天津、重慶、廈門、東莞、昆山，接下來還將開設銀川等新據點。