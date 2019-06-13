「家電五雄」土地資產 大同最可觀 其他四家不遑多讓

2019-06-13 21:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同公司。 聯合報系資料照片 分享 facebook

「家電五雄」的大同、聲寶、三洋電、東元及禾聯碩，均有可觀的土地資產，尤以大同的土地資產最為可觀，其他四家也不遑多讓，成為土地資產概念股之一。

大同在土城推案的大同莊園一期已近完工交屋，第二期有4,000坪土地，預期下半年進入新建案開發；捷運萬大線中和聯開案，鄰近大同中和廠有5,000多坪土地，配合政府重大交通建設，開發案完成後有可觀利潤回饋，挹注大同業外收益。

聲寶今年將啟動土城廠近4,000坪土地的興建案，共有三棟大樓，其中一棟為老人住宅，只租不賣，成為新北市老人住宅的範例。林口總公司生產線逐步移至近8,000坪的台南冰箱新廠，預計明年上半年啟用，林口廠4萬多坪土地規畫開發為高科技園區，達到活化資產品最大效益。

東元在新莊的1.1萬坪土地，原先規畫工商綜合區將轉為住商、購物中心為開發主軸。東元本業的重電、馬達及家電等營運穩健，對土地資活化、資產重估的迫切性較低。

禾聯碩近年來因應營運規模擴大，相繼在台中、台南及高雄三處買地成立物流中心；其中台南土地約3,300坪，台中有1,800坪，已在去年底相繼起用。在高雄和發工業區有土地2,886坪，作為冰箱生產新據點及南部物流、營運中心，預計第3季產線投產及開始營運。

今日股東會的三洋電，超過九成反對2.3萬坪泰山廠出售案，朝向自辦都更方向進行，精華地保留長期出租 ，後段地興建住、商混合大樓出售 ，謀取股東最大的利益。