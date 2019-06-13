親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美眾院軍委會通過NDAA 支持對台軍售

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29經濟日報 記者張義宮╱即時報導

家電貨物稅減免最高2,000元自本月15日開跑，三洋電 、禾聯碩、聲寶等的家電業者均認為，有助下半年的冷氣、冰箱、除濕機等產品的銷售提升。

中華民國電器商業公會全國聯合會暨臺北市電器商業公會理事長廖全平表示，15日將攜手各電器空調大廠負責人，召開節能家電貨物稅減免辦法記者會，宣布貨物稅減免自6月15日開跑。

廖全平指出，15日起購買符合1至2級能效的冷暖氣機、電冰箱、除濕機，可申請退還貨物稅，每台最高2,000元，加上原先各縣市政府推動節能家電汰舊換新最高3,000元補助，兩項加持最高可達5,000元，帶動家電業界下半年業績有高成長的力道可期。

三洋電副總經理紀安郎表示，接下來是冷氣銷售旺季，天氣轉晴將可帶動消費動力，下半年營收可望回溫，全年營收力拚持平去年水準。

紀安郎說：「冷氣是看天吃飯的產業，原先5月至8月是冷氣銷售旺季，不過，上半年底梅雨季多雨，導致旺季不旺，至6月上半個月銷量均不如預期，期盼本月下旬後天氣能夠轉熱，帶動冷氣的銷售力道上升。 」

禾聯碩代總經理林欽宏強調，貨物稅減免6月中將可啟動，補助一、二級能效的空調、冰箱、除濕機三項商品，空調的補助金額為1,600至2,000元，另二項為500至2,000元，有效期間二年，將有助刺激消費者購買的意願，帶動自6月起的業績向上。

貨物稅家電
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

三洋電逾九成股東反對泰山廠土地出售 朝自辦都更進行

2019-06-13 21:26

傳油輪在波斯灣遇遭 中油：內部釐清中

2019-06-13 16:52

正隆中國產能將策略性減量 轉向台灣、越南

2019-06-13 13:41

太設集團創辦人章民強辭世 14日舉行追思感恩禮拜

2019-06-13 12:59

爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26

裕民董座徐旭東：對經濟看法沒有這麼悲、也沒有這麼好

2019-06-13 12:19

智擎董事改選 東洋勝出

2019-06-13 11:45

徐旭東：美中貿易戰成持久戰 但有新的商機

2019-06-13 11:06

為何3億雙襪子訂單 找上人口只有4萬的彰化小鎮

2019-06-13 10:24

電商搶不走的生意 台茂購物中心斥資8,000萬要做這件事

2019-06-13 09:53

繁榮大高雄論壇／高雄房市溫穩 復甦指標

2019-06-13 00:25

統一超 擴展複合無人店

2019-06-12 23:36

羅智先….也會到全家消費

2019-06-12 23:31

和大打持久戰 業績倒吃甘蔗

2019-06-12 23:17

維持戰力 和大挺過考驗

2019-06-12 23:17

工研院攜泰企 攻電動卡車

2019-06-12 23:17

北市觀傳局帶團 赴港行銷

2019-06-12 23:17

業務最前線／擺脫隧道視野

2019-06-12 22:58

管理錦囊／仁者風範 哀矜勿喜

2019-06-12 22:58

連鎖效應／營運督導的三大任務

2019-06-12 22:58

智慧經營／許崑泰…組隊挖掘獨角獸客戶

2019-06-12 22:58

東森轉投資東森購物前五月成績亮眼 電商立大功

2019-06-12 22:07

小北百貨25周年慶抽獎兼做公益 最大獎落屏東

2019-06-12 18:23

MLD微風南山3餐廳閃撤 每月賠500萬讓大股東急收手

2019-06-12 17:43

兩工會輪發難 長榮痛批「一批人馬兩塊招牌」

2019-06-12 17:34

大七是否會再開？羅智先：將來所有店都會朝大型化發展

2019-06-12 16:38

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

訂單掉40% 機械業轟央行狀況外

2019-06-12 23:31

中油裝載7.5萬噸石油腦油輪阿曼遭襲 石油腦庫存到7月底

2019-06-13 17:25

爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26

中國加快5G建設腳步 AI長線趨勢不變

2019-06-13 08:52

繳清房貸還繼續扣火險保費 這家銀行被金管會處分

2019-06-13 18:57

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 22:38

台積電新建5奈米廠進程順利 南科一片徵才旗海

2019-06-13 15:14

電商搶不走的生意 台茂購物中心斥資8,000萬要做這件事

2019-06-13 09:53

大兒子520娶回美嬌娘 辜仲諒當公公後談吐變了

2019-06-13 21:12

蔡明忠：電信「三共」 不打軍火戰

2019-06-12 23:37

正妹房仲入行四個月 賺進第一桶金

2019-06-13 15:12

關稅戰衝擊 緯創擬在美設廠

2019-06-13 00:50

可成迎轉機 Q3營運將躍進

2019-06-12 23:34

數位金融業務 金管會盯

2019-06-12 23:45

遠雄新莊副都心豪宅賣不出去 金管會首開罰百萬

2019-06-13 18:48

中信卡繳稅330億 包辦三分之一

2019-06-12 23:45

台灣中油承租油船波斯灣遇襲 中油出面說明了

2019-06-13 17:26

供電備戰 台電向美買燃氣機組

2019-06-12 23:57

油輪在阿曼灣遇襲 中油展開後續產銷規劃

2019-06-13 18:03

這家銀行大戶多 刷卡3億只為繳稅...

2019-06-12 22:53

研調：全球晶圓代工業恐衰退近3% 10年來首見

2019-06-13 17:08

代工五強 加速全球布局

2019-06-13 00:48

貨物稅條例公告 15日起買節能家電最多省2,000元

2019-06-13 14:58

智擎總座換人 葉常菁遭解任

2019-06-13 19:55

和碩、英業達 跟著Google動起來

2019-06-13 00:47

南亞PCB、銅箔基板 出貨看旺

2019-06-12 23:38

徐旭東：美中貿易戰成持久戰 但有新的商機

2019-06-13 11:06

前5月稅收創新高 證交稅衰退金額創7年新高

2019-06-13 06:07

有錢人想的不一樣…繳稅百萬大戶 不愛刷卡分期

2019-06-12 23:13

貿易戰升溫 柯拔希指央行狀況外台幣應貶到33元

2019-06-13 10:16

智擎董事改選 東洋勝出

2019-06-13 11:45

回應柯拔希 央行：無為所欲為的能力

2019-06-12 23:21

郭台銘重申：我已淡出鴻海

2019-06-13 14:23

統一超 擴展複合無人店

2019-06-12 23:36

台商回流再添四家 累計投資金額逾3,750億元

2019-06-13 16:53

美商務部長宣布 台生技業者投資愛達荷州

2019-06-12 23:46

沃旭：沒有離岸風電 台灣將缺電

2019-06-13 19:56

承租油輪在波斯灣遇襲 中油：供應不受影響

2019-06-13 17:22

羅智先….也會到全家消費

2019-06-12 23:31

北富銀 將發債31億元

2019-06-12 23:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top