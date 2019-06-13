家電貨物稅減免15日開跑 家電業者：助下半年買氣升溫

2019-06-13 21:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電貨物稅減免最高2,000元自本月15日開跑，三洋電 、禾聯碩、聲寶等的家電業者均認為，有助下半年的冷氣、冰箱、除濕機等產品的銷售提升。

中華民國電器商業公會全國聯合會暨臺北市電器商業公會理事長廖全平表示，15日將攜手各電器空調大廠負責人，召開節能家電貨物稅減免辦法記者會，宣布貨物稅減免自6月15日開跑。

廖全平指出，15日起購買符合1至2級能效的冷暖氣機、電冰箱、除濕機，可申請退還貨物稅，每台最高2,000元，加上原先各縣市政府推動節能家電汰舊換新最高3,000元補助，兩項加持最高可達5,000元，帶動家電業界下半年業績有高成長的力道可期。

三洋電副總經理紀安郎表示，接下來是冷氣銷售旺季，天氣轉晴將可帶動消費動力，下半年營收可望回溫，全年營收力拚持平去年水準。

紀安郎說：「冷氣是看天吃飯的產業，原先5月至8月是冷氣銷售旺季，不過，上半年底梅雨季多雨，導致旺季不旺，至6月上半個月銷量均不如預期，期盼本月下旬後天氣能夠轉熱，帶動冷氣的銷售力道上升。 」

禾聯碩代總經理林欽宏強調，貨物稅減免6月中將可啟動，補助一、二級能效的空調、冰箱、除濕機三項商品，空調的補助金額為1,600至2,000元，另二項為500至2,000元，有效期間二年，將有助刺激消費者購買的意願，帶動自6月起的業績向上。