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三洋電逾九成股東反對泰山廠土地出售 朝自辦都更進行

2019-06-13 21:26經濟日報 記者張義宮╱即時報導

「家電五雄」的三洋電（1614）13日舉行股東會，備受外界關注的股東提案2.3萬坪泰山廠土地出售案，沒有通過。三洋電表示，近95%股東維持原議，朝向既定的自辦都更方向進行，精華地保留長期出租，後段地興建住、商混合大樓出售，謀取股東最大的利益。

今年三洋電股東會中有1%股東提案，2.3萬坪泰山廠以每坪不低於65萬元出售，引發市場關注。經由股東會表決，約5%多的股東支持，但絕大多數股東反對。市場推估，扣除成本後潛在利益高達142億元，每股貢獻上看52元。

外界認為，兩大股東以三洋電董事長李文峰為首的李家，及大股東能率集團，均反對一次性處分獲利，要求持續進行既定的開發模式。泰山廠土地緊鄰捷運丹鳳站、機場捷運貴和站各約200公尺，交通便利。

三洋電副總紀安郎在股東會後接受訪談時指出，處分資產係一次性收入，為確保大眾股東獲得最大利益考量，仍以都市計劃工業地變更為住、商用地後開發為主，參酌近期政府工業地需求，提升工業地容積獎勵三方案為輔，來作為此開發案方向。

紀安郎表示，泰山廠在民國70年代前取得並重估土地，將委由四家顧問公司協助規劃開發方向，精華地保留長期出租，包括商場、賣場、購物中心及或是Outlet出租都有可能，後段地興建住、商混合大樓出售，將可獲取最大利益。

他說：「本案目前進度等待新北市城鄉局會相關單位審議，以召開認定會。新北市全案過關後，再送內政部都市審議委員會進行第二階段審議。公司團隊將秉持正派經營理念，來維護股東最大權益。」至於何時可以開發完成，紀安郎則強調，一切按照法規、程度進行，沒有預設時間表。

股東會並通過依股東提議，配發現金股利更新為0.90元，優於原先規劃的0.81元。

租金是三洋電一大收入來源，紀安郎表示，每年約有2.1億元進帳，包括台中商辦大樓，及樹林、三峽、迴龍、台南的廠房租金，負債比約20%。

受到天雨多影響冷氣銷售，三洋電前五個月營收22.18億元，年減0.2%。去年同期則比前一年度成長約一成。

三洋電股東會，九成以上反對2.3萬坪泰山廠土地出售案，朝向自辦都更方向進行。記者...
三洋電股東會，九成以上反對2.3萬坪泰山廠土地出售案，朝向自辦都更方向進行。記者張義宮／攝影
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