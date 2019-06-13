迎接50年 中華車改企業識別系統、提昇產線

2019-06-13 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



以商用車起家的中華汽車，草創時期正逢政府大規模興建十大建設，所生產的FUSO復興大卡車發揮了運送物資設備、奧援建設的重大功效。隨著台灣經濟起飛，中華汽車1988年推出輕型商用車中華威利，陪伴頭家創業打拚；1993年LANCER上市跨足乘用車市場，而後產量及銷量逐年提升；2010年投入綠能車市場推出emoving電動二輪車，四輪電動車的研發也同步進行。未來，中華汽車將逐步落實永續策略，在生產製造、公司治理、社會公益等面向進行革新，迎接新時代的挑戰。

1969年的今天（6月13日）台灣汽車工業之父嚴慶齡創立了中華汽車，50年來，在三菱汽車、協力廠、經銷商、投資夥伴及員工的協助下，成就今日的規模。中華車董事長嚴陳莉蓮期許中華汽車能持續設計及開發品質優異、符合市場需求的產品，並進一步布局創新商業模式，以透過「乘載幸福、傳遞感動」的堅定信念，大步跨向未來。

2019年中華汽車企業識別全新進化，以鋼鐵的金屬質感打造出圓融的「中」字標誌，「中」字四個頂點象徵著「供應商」、「客戶」、「員工」、「社會」四者與企業本體緊密連結，經營理念從「和諧Harmony、創新Innovation、卓越Top」「HIT」升級為「HITS」，增加了「永續Sustainability」。未來將以「新便利 新動力 承載幸福 傳遞感動 致力成為最值得倚賴的多元移動夥伴」作為願景，逐步落實公司永續發展的策略。

中華汽車楊梅廠於1973年投產，歷經多次轉型擴建，為改善既有楊梅廠商用車產線老舊之生產瓶頸，於2018年進行轉型工程，啟動「藍天計畫」，並投入4.65億元，整合各車型製程、建構自動化生產及智能工廠平台，藉此強化商用車生產效率與品質。

2020年後，商用車生產線將採四車型混線生產模式，透過 Pallet高架裝配及全自動化Robot作業，日產能將能提升至 170台，改善目前單一車型生產線之產能限制，「藍天計畫」的導入，不僅有效提升產線自動化率，也將推動楊梅廠轉型，朝向智慧工廠邁進。