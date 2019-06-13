正妹房仲入行四個月 賺進第一桶金

2019-06-13 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



八年級生徐儀婷為突破薪資天花板，毅然挑戰人人喊苦的房仲業，入行四個月收入已破百萬元！笑容甜美的21世紀不動產民生圓環店的徐儀婷，分享自己成功的秘訣在於「簡單的事．重複做」，成功並非立竿見影，而是需要耐心堅持做下去！

畢業季來臨，許多社會新鮮人都忙著求職，勞動部日前發布最新職類別薪資調查，2018年大學畢業社會新鮮人，平均起薪約2萬8,849元，要存到第一桶金似乎成為遙遠的目標。

大學就讀化妝品應用管理系的徐儀婷，則是結合自己曾擔任美容顧問的經驗，衍生運用到房仲業務的工作中，締造專屬於她的業務心法。

徐儀婷表示，不少客戶不會直接說出他們想要什麼房子，這就需要用心聽他們的需求，並有技巧的提引客戶說出他們的需求，就如同從事美容顧問時，需要觀察客戶的需求為他們推薦適合的彩妝保養品。徐儀婷總是能為客戶提供最專業的建議、最親切的服務，造就她傲人的業績表現。

在台北市民生社區長大的徐儀婷，選擇加入民生社區深耕經營多年的21世紀不動產民生圓環店，店長廖偉宏時常在社區舉辦活動，包括贈送高麗菜、芭樂，幫助農民，或是捐血活動、母親節贈花等社區公益活動，與當地居民互動良好，在人稱「最挑剔的社區」—民生社區居民中十分有口碑。

徐儀婷表示，由於21世紀不動產是國際品牌，許多國外回來的客戶都知道21世紀不動產，能夠安心交給他們服務，這對於有許多海歸人士、外籍人士的台北市來說十分具有品牌優勢。

即使已是店內新人王，徐儀婷仍相當謙虛，她認為自己並不特別突出，房仲是代表買賣雙方的橋梁，身為在房市第一線的房仲，需要了解房地資訊、相關法律，並安全把關，以將買賣雙方的糾紛大大降低，期望讓買賣雙方都能達到雙贏局面。