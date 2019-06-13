DHL投資8,000萬元 成立全新桃園服務中心

2019-06-13 14:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



看好桃園發展潛力並因應其產業快速發展而日增之物流需求，全球國際快遞服務業者DHL桃園服務中心全新落成。全新服務中心總面積超過4,000平方公尺，總投資金額約新台幣8,000萬元，為目前DHL國際快遞在台灣最大的服務中心。

其貨件處理效率及倉儲空間等皆有大幅提升，將可為DHL桃園客戶提供更高品質的國際快遞服務、協助桃園進出口貨件快速流通至全球超過220個國家及地區。

DHL國際快遞台灣總經理黃湧君說：「桃園是台灣的工業重鎮，全台五百大製造業有超過三分之一在桃園設廠，是DHL在台灣最重要的營運據點之一。為提供在地客戶最高品質國際快遞服務，DHL承諾將不斷的加強全球網絡建設和服務。全新落成的服務中心，貨件處理效率大幅提升，將使DHL能夠更充分的把握桃園的快速發展，讓我們在地的客戶能夠在全球市場取得優勢。」

桃園市政府經濟發展局資料顯示，桃園工業年產值約新台幣2.6兆元，常居全台之冠。DHL全新落成、作業效率大幅升級之桃園服務中心，將可協助台灣客戶更有效率的建立全球供應鏈，搶占商機，快速接軌國際市場。

全新落成的服務中心是DHL在台灣經營穩健、永續發展的重要象徵；其配備升級、效率提升，每小時貨件處理能力較原桃園服務中心提升兩倍。位於桃園市青埔特區的全新服務中心，其服務範圍涵蓋大桃園地區4及新北市林口區，總服務面積超過900平方公里。

全新DHL桃園服務中心緊鄰高鐵桃園站及機場捷運桃園站，距離國道一號及二號僅5分鐘車程，便利的交通位置，有利於加強貨件轉運效率。

新廠房全面採用節能LED燈具，並於屋頂設置太陽能板，呼應德國郵政DPDHL集團2050年達成零碳排放的環保目標。