台北101景觀台改裝新亮相 營收添柴火

2019-06-13 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



瞄準「頂樓經濟」！台北101總經理張振亞今（13）日表示，台北101大樓落成15年，將首度向上擴大垂直營運範圍，同時耗資逾2,000萬元，打造全新的5樓入場展區，不僅有全新科技的高畫質螢幕展示台灣之美，將台灣文化、生態景色融為一體，還可以真正登上101樓，並在雲霧繚繞下，抵達海拔460公尺的戶外觀景平台「SKYLINE 460」，改裝新風貌明（14）日正式亮相。

張振亞表示，預計本次改裝將可為今年營收增加5%參訪人次，並讓全年旅客人數突破去年的218萬人次。

張振亞指出，台北101今年第1季營收比去年同期增加11%，觀景台也比去年同期成長4~5%，今年1~5月參訪人數比去年同期增加9萬5,542人。

此外，張振亞並進一步指出，過去參訪台北101多以大陸團客為主，佔46%。但近年隨著自由行人數增加，日韓、港澳、歐美和東南亞的旅客數也隨之攀升。尤其值得一提的是，俄羅斯旅客今年第1季來台人數更較2018年同期成長57.3%，預期未來更多直航開航後，俄羅斯旅客訪台人數會再大幅成長。

張振亞並表示，由於近年自由行人數增加，對於旅遊服務要求不同於過往團客，因此台北101觀景台近來也投注相當心力致力於服務滿意度的提升，期待獲得遊客滿意度增加及遊客消費間的正循環。

張振亞指出，此次的觀景台改造計畫定名為「驚艷台灣‧宏偉101」，期望將台灣在地文化、藝術和科技成就，垂直整合在台北101大樓的各個觀景樓層。