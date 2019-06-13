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SOGO成都騾馬市店年內關閉 未來仍加速展店

2019-06-13 12:35經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

遠東SOGO百貨今（13）日召開股東會，董事長黃晴雯表示，去年大陸減損頗具成效，雖成都騾馬市店將於今年年內關閉，目前急迫仍是加快兩岸展店速度，也正評估要在哪開店；SOGO也將以新模式「SOGO PARK」創造新一代零售店。

SOGO去年營收433.4億元，成長1.3%；展望未來，SOGO將因應新消費時代，投入更多資源發展數位行銷，同時深化VIP服務，今年營收目標436.5億元，預估成長1%。

黃晴雯表示，這幾年看到百貨業的變化，擴點還是很重要，今年9月新竹站前店租約到期後，將有七家店；雖大家都說台灣商場飽和，但台灣還是需要SOGO，目前最急迫的是加快展店速度，並已評估幾個點。

目前唯一有小虧的是高雄店，在當地已經20年，SOGO總經理汪郭鼎松表示，高雄店地點不錯，但這七、八年來開始走下坡，因此亟需轉型，期望增加娛樂體驗和餐飲，硬體設施也要調整，也希望高雄再開發新點。

SOGO之後也將推出新模式「SOGO PARK」，將是介於百貨公司和購物中心的模式，面積2萬坪以上，會增加體驗空間，讓客人停留，正評估兩到三個地點推出這樣的商場。

另外，今年也會執行第一大店策略，復興店朝向更高級方向，並進行改裝，要打造北部單店業績最高的店，忠孝店以客流增加，家庭客層為主，創造特色、親和力強的大店。

大陸方面，市場業態變化激烈，做了很多整頓整理，去年開始獲利，目前獲利前三名分別是上海徐匯、重慶江北、重慶大都會；現在也督促開發團隊找新點開店，重點會放在重慶和上海，有賺錢的地區都會繼續開發。

成都市的騾馬市店其周邊環境房屋拆遷，重建推遲，周邊已無人潮且品牌流失嚴重，招商困難，騾馬市店明年底合約到期，今年即會進行整理和整頓，預計年內關店。雖然大陸市場從全盛時期13家到目前只剩下5家，但累積盈餘是賺錢的。

黃晴雯表示，零售業是跟著城市消長以及人口動線，在台灣唯一不受到城市變遷的因素是位於交通動線上。

SOGO今年榮獲《遠見企業社會責任獎》2項楷模獎，SOGO董事長黃晴雯（右）日前...
SOGO今年榮獲《遠見企業社會責任獎》2項楷模獎，SOGO董事長黃晴雯（右）日前接受經濟部長沈榮津頒獎。 圖／SOGO提供
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SOGO黃晴雯
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