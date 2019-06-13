爭地勤津貼遭長榮航質疑「一批人兩招牌」 企工回應了

2019-06-13 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



經桃園市空服員職業工會投票，長榮空服取得罷工權，長榮企業工會聲明說，若真走到罷工，希望長榮能給地勤人員支援津貼，遭長榮航空質疑兩工會「一批人馬兩塊招牌」，左手扮黑臉，右手扮白臉。長榮企工昨晚發聲明稿表示，兩工會幹部有重疊，正是源於過去長榮集團打壓工會的政策。

長榮航空指企工高達八成的幹部也身兼桃空職工的主要幹部。對此，長榮企工昨晚發聲明稿表示，過去長榮集團打壓工會，空服員首先站出來突破零工會，並協助成立長榮企工，才會導致工會幹部有所重疊。何況本會與空服員工會長榮分會組織範圍重疊，故會員與幹部有所重疊，本為正常。且該會處理地勤爭議，不論空服員或機師，皆尊重地勤分會幹部的決定。

長榮企工說，招收會員皆依循章程和工會法14條，歡迎所有基層員工加入該會，長榮航空公司指控本會選擇性招收會員，所言不實，嚴重抹黑。且該會與友會募集會員之方式為工會自主，未違反相關勞動法令，長榮航空公司之抨擊和故意曲解毫無道理。