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電商搶不走的生意 台茂購物中心斥資8,000萬要做這件事

2019-06-13 09:53經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

電商快速崛起之下，百貨商場、購物中心力拚轉型穩住客源。台茂購物中心今年邁入20周年，台茂總經理苗延梅表示，6月中旬將正式啟動5,500坪的戶外綠地改造計劃，未來將以強化商場Life Style主題，作為創造差異化的新方向。

苗延梅指出，預計斥資8,000萬打造的全方位戶外休閒空間，除規劃有籃球場、直排輪場外，還會自南韓進口分別適合學齡前和學齡後的遊具，特別是深受大小朋友都喜愛的攀爬網。

苗延梅表示，購物中心一定要能夠聚集人氣，才能帶來消費力，因此有了戶外綠地改造的構想，也才是電商搶不走的生意。

此外，關於今年1至5月業績，苗延梅表示，延續2018年下半年的品牌調整效益，包括桃園獨家的小米專賣店、日藥本舖、TGI FRIDAYS，還及海底撈四大店家，預計約可為年度業績挹注約4億元，並帶動1至5月業績成長5.8%。

下半年度，除有5,500坪的戶外綠地改造外，還將有零售餐飲娛樂品牌的優化布局，將帶動人潮與業績，並挹注2019年全館總營收達成65億元，再創台茂20年高峰，較去年成長8.3%。

苗延梅表示，台茂購物中心的餐飲營業面積約22%，營業額則約佔25%，在品牌優化調整後，餐飲營業額預期可成長到28%，而將新引進的餐飲品牌，包括：桃園首店的餐飲名店五星級「漢來上海湯包」、新潮的越式料理「沐越Mu Viet」、日本超人氣炸牛排「京都勝牛」與受到消費者喜愛的「瓦城」、「開丼」、「太陽蕃茄拉麵」等人氣店。

另，零售部分，則有受到新手媽媽喜愛的母嬰服飾用品的「MAMAWAY」及法國百年經典琺瑯鑄鐵鍋「Le Creuset」。娛樂部分「百歡集遊藝世界」計畫於7月改裝，9月開幕，並將特別為親子及年輕客層增設益智競技類遊戲，打造適合全家一起遊樂的場所。

電商搶不走的生意！台茂購物中心將斥資8,000萬，打造5,500坪項外綠地吸引人...
電商搶不走的生意！台茂購物中心將斥資8,000萬，打造5,500坪項外綠地吸引人潮。 圖／台茂購物中心提供
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