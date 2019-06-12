MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 22:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



今年4月初在信義區微風南山開幕的三家餐廳包括「悅品飲茶」「悅品擺酒」、「etage15 ENJOY TABLE」上月底熄燈，震驚餐飲業，業主都會生活公司晚間發表聲明。

都會生活公司監察人林美麗在聲明中表示，本公司2018年9月MLD 台鋁都會生活賣場每月營收不足7000萬元，但每月必要營運費用達7000萬元以上，另外銀行負債高達14億2000萬元，尚需按月本息攤還。依當時財務狀態，原本是不適合北上到微風南山廣場大規模大面積設櫃，但當時宋宸鏞董事長一再以其專業保證會親自全心投入，且微風集團對商場有獨到經營手法，將會為本公司帶來盈利，點燃新希望，公司董監事信賴宋董事長之專業及誠信同意全力支持。

然而宋董事長在2018年9月25日簽約後因私務繁忙，並未能親自全心投入，全體董事推派蘇聖峯董事北上駐場執行。至於微風南山廣場在2019年1月11日開幕時雖然一時轟動，但本公司在4月1日開 始營業時人潮流量已快速消退。微風南山包底租金每月至少204萬元，人事支出280萬元，但以悅客飲茶餐廳來說，4月來客數只有 7000人次，5月來客數仍然不理想，遠不及於高雄悅客飲茶餐廳4月來客數9000人次，經客觀估算微風南山廣場櫃位業績不可能到達每月1700萬元，根本無法完成微風南山廣場所設定之最低門檻，每月至少需虧損500萬元，非本公司財力所能負擔。

聲明指出，經全體董監事討論結果決定退場，並奉宋董事長在5月21日簽准在案(如下附圖)。 本公司頃因周轉金不足，宋董事長卻不願承擔周轉責任，甚至不願協助銀行貸款合約之續約，反而動輒向財務人員要求取走印鑑，或要求更換印鑑，此次又藉退場引發媒體注意之機會，故意不實爆料，意圖推卸其經營責任，轉移全案焦點，本人身為本公司監察人不能認同，謹代表本公司對宋董事長提出糾正，請其停止不實之指控以及不當之經營行為。亦請各媒體不要跟進報導不實爆料之假新聞。