親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

射箭世錦賽／加射力克法國 男團奪3張奧運門票

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 22:38經濟日報 記者林政鋒╱即時報導

今年4月初在信義區微風南山開幕的三家餐廳包括「悅品飲茶」「悅品擺酒」、「etage15 ENJOY TABLE」上月底熄燈，震驚餐飲業，業主都會生活公司晚間發表聲明。

都會生活公司監察人林美麗在聲明中表示，本公司2018年9月MLD 台鋁都會生活賣場每月營收不足7000萬元，但每月必要營運費用達7000萬元以上，另外銀行負債高達14億2000萬元，尚需按月本息攤還。依當時財務狀態，原本是不適合北上到微風南山廣場大規模大面積設櫃，但當時宋宸鏞董事長一再以其專業保證會親自全心投入，且微風集團對商場有獨到經營手法，將會為本公司帶來盈利，點燃新希望，公司董監事信賴宋董事長之專業及誠信同意全力支持。

然而宋董事長在2018年9月25日簽約後因私務繁忙，並未能親自全心投入，全體董事推派蘇聖峯董事北上駐場執行。至於微風南山廣場在2019年1月11日開幕時雖然一時轟動，但本公司在4月1日開 始營業時人潮流量已快速消退。微風南山包底租金每月至少204萬元，人事支出280萬元，但以悅客飲茶餐廳來說，4月來客數只有 7000人次，5月來客數仍然不理想，遠不及於高雄悅客飲茶餐廳4月來客數9000人次，經客觀估算微風南山廣場櫃位業績不可能到達每月1700萬元，根本無法完成微風南山廣場所設定之最低門檻，每月至少需虧損500萬元，非本公司財力所能負擔。

聲明指出，經全體董監事討論結果決定退場，並奉宋董事長在5月21日簽准在案(如下附圖)。 本公司頃因周轉金不足，宋董事長卻不願承擔周轉責任，甚至不願協助銀行貸款合約之續約，反而動輒向財務人員要求取走印鑑，或要求更換印鑑，此次又藉退場引發媒體注意之機會，故意不實爆料，意圖推卸其經營責任，轉移全案焦點，本人身為本公司監察人不能認同，謹代表本公司對宋董事長提出糾正，請其停止不實之指控以及不當之經營行為。亦請各媒體不要跟進報導不實爆料之假新聞。

退場公文
退場公文
分享

微風集團印鑑
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

相關新聞

小北百貨25周年慶抽獎兼做公益 最大獎落屏東

2019-06-12 18:23

MLD微風南山3餐廳閃撤 每月賠500萬讓大股東急收手

2019-06-12 17:43

兩工會輪發難 長榮痛批「一批人馬兩塊招牌」

2019-06-12 17:34

大七是否會再開？羅智先：將來所有店都會朝大型化發展

2019-06-12 16:38

小七是否推咖啡寄杯App？羅智先：最怕現金流不穩定

2019-06-12 15:44

前經濟部長施顏祥領軍 台灣循環紡織聯盟成立

2019-06-12 14:55

無懼貿易戰 台泥董座張安平對營運有信心

2019-06-12 14:22

老字號葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相

2019-06-12 13:39

貿易戰衝擊不輸金融海嘯 調查：逾4成企業被砍單

2019-06-12 13:13

空服罷工在即長榮地勤喊要津貼 學者認為不合理

2019-06-12 12:09

郭台銘：工具機訂單少30%甚至50% 工商界的苦郭懂

2019-06-12 12:03

採大水庫理論 羅智先：未來每年都會開一家無人店

2019-06-12 11:52

張安平：蘇花替代高速公路通車後 看好台泥和平廠發展

2019-06-12 10:37

杜拜汽配展／興菱卡車空壓機 CP值高受歡迎

2019-06-12 10:36

經濟日報中經社 助台商中東搶單

2019-06-12 10:25

全聯推出這個服務後 越來越像百貨公司

2019-06-12 09:37

太設創辦人章民強辭世 享壽100歲

2019-06-12 00:12

台塑美國獲利 今年會很強

2019-06-11 23:37

台塑新布局…搶卡位環保材料

2019-06-11 23:30

貿易戰…台塑越南中東設倉庫

2019-06-11 23:30

遠東卡位美越 布局國際化

2019-06-11 23:23

徐旭東：東聯前景佳 不會減產

2019-06-11 23:23

縣市首長 爭邀遠東投資

2019-06-11 23:23

中油95理賠案 申辦到月底

2019-06-11 23:23

工研院攜美國應材 設開放式創新平台

2019-06-11 23:23

太設創辦人章民強辭世 享嵩壽100

2019-06-11 23:16

失智照護／照護失智者 做好心理調適

2019-06-11 23:01

趨勢觀察／從英脫事件看自經區效益

2019-06-11 23:01

憲生說法／頭家甘苦談

2019-06-11 23:01

智慧經營／林嘉琪…打造智慧宅 一切從心

2019-06-11 23:01

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41

復興空廚成立53年 連續三年獲日航評比殊榮

2019-06-11 19:47

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

中油新南向報捷 澳大利亞氣田液化天然氣今啟運

2019-06-11 17:37

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 13:38

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06
看更多

熱門文章

鴻海加薪7% 軍公教跟進？

2019-06-12 00:27

空服罷工在即長榮地勤喊要津貼 學者認為不合理

2019-06-12 12:09

群創：面板淘汰賽 18個月分曉

2019-06-11 23:31

微風南山文青餐廳閃關 董事長痛批：笑話

2019-06-12 00:04

台積環評過關 2奈米留台灣

2019-06-12 00:39

全聯推出這個服務後 越來越像百貨公司

2019-06-12 09:37

45年來首場自辦法說會 鴻海透露哪三大重點？

2019-06-12 08:44

看好投報率 壽險業大買外幣債券ETF

2019-06-11 23:29

韓媒：三星搶台積7奈米單

2019-06-12 00:38

MLD微風南山3餐廳閃撤 每月賠500萬讓大股東急收手

2019-06-12 17:43

Google將部分硬體生產移出中國 台灣受惠

2019-06-12 08:51

台塑美國獲利 今年會很強

2019-06-11 23:37

魚電共生發展受阻 台鹽綠能：400億投資可能泡湯

2019-06-12 14:32

緯創董座林憲銘：應對貿易戰 擬赴美設廠

2019-06-12 11:51

郭董大手筆 鴻海加薪7%

2019-06-12 01:02

張雲鵬專訪／華南金三箭 打造獲利新引擎

2019-06-12 00:26

影／台灣能源轉型 AIT處長：美盼與台合作

2019-06-12 07:51

小北百貨25周年慶抽獎兼做公益 最大獎落屏東

2019-06-12 18:23

旅日神卡再一張！玉山「日圓雙幣信用卡」 4％超高回饋

2019-06-12 12:19

鴻海接班梯隊 9人小組亮相

2019-06-12 00:28

兩工會輪發難 長榮痛批「一批人馬兩塊招牌」

2019-06-12 17:34

金管會推敵意併購 全金聯質疑上榜5家金控不符社會期待

2019-06-12 21:08

鴻海談趨勢…看好二應用

2019-06-12 01:00

楊應超：鴻海九人小組 師法雍正軍機處

2019-06-11 23:29

群創推動關燈工廠 看到大商機

2019-06-11 23:29

小七是否推咖啡寄杯App？羅智先：最怕現金流不穩定

2019-06-12 15:44

張安平：蘇花替代高速公路通車後 看好台泥和平廠發展

2019-06-12 10:37

香港百餘企業大罷工 我金融曝險9,839億

2019-06-11 23:31

郭台銘：工具機訂單少30%甚至50% 工商界的苦郭懂

2019-06-12 12:03

晶圓一哥3奈米 火速推進

2019-06-11 23:17

名家觀點／從三大渠道看美國優勢

2019-06-12 00:19

國銀放款中小企 進度落後

2019-06-12 00:02

大立光的威 連小黃司機都知道

2019-06-12 20:12

五金控非合意併購門票到手 全金聯：不符社會期待

2019-06-12 11:04

台塑新布局…搶卡位環保材料

2019-06-11 23:30

虛報股利抵稅額 將罰鍰

2019-06-12 00:05

MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 20:20

台新稱只買到三張紙 彰銀工會批：早就賺至少185億元

2019-06-12 16:28

貿易戰衝擊不輸金融海嘯 調查：逾4成企業被砍單

2019-06-12 13:13

外資搶進 加入新台幣計價債券ETF戰局

2019-06-12 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top