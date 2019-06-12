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台灣第一本 廣告媒體測量與認證白皮書發表會

2019-06-12 21:50聯合新聞網 台北訊

由財團法人中華民國傳媒稽核認證會（The Audit Bureau of Certification簡稱ABC）所發行的「中華民國廣告媒體測量與認證白皮書」- 2018媒體數位化的現況與挑戰，6月12日(三)下午2:00將在信義區信義路四段191號一樓 (永慶i+智慧創新體驗館)舉行發表會。

ABC董事長紀緻謙表示，為促進台灣廣告媒體市場交易朝向公開化、透明化發展，除了將廣告交易奠定在媒體實效性管理系統上，並大量利用數位科技在廣告媒體產業結構上，更應進行根源性的維新及轉型。

因此，ABC董事會，來自廣告行業的決策首席，集結了相關產學能量，以我國未來廣告媒體公平交易之新願景，全媒體測量與稽核現況、趨勢報告以及國際稽核組織現況等部分，為台灣廣告界帶來第一次的廣告媒體測量與認證白皮書。

同時，為活化本土廣告客戶放眼國際數位媒體趨勢，本白皮書亦肩負呼籲政府及產官學研重視廣告媒體監測認證第三方公信力之重要性，同時期盼政府亦應擔負起在廣告媒體交易市場所扮演領頭羊的角色並發揮影響力。

發表會當日將邀請ABC董事長紀緻謙代表董事會發言，闡述ABC宗旨及轉型方針，立委吳思瑤、經濟部商業司副司長陳秘順及工程會主任秘書蘇明通將以政府觀點發表演說。

中華民國傳媒稽核認證會前執行長楊雪紅女士將針對白皮書之重點及國際稽核組織作概括的介紹，並邀請到好房網營運長徐賢淑，以客戶的立場，將媒體數據的真實性，對國內數位媒體產業的影響發表演說。最後Q＆A由董事江義宇以數位行銷的專業角度為大家解答

聯繫人：王禮筠

電話：02-2727-6698

Email：abc.taipei@abc.org.tw

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