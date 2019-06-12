知名建築師余曉嵐建議 公共工程應編足預算

2019-06-12 21:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



知名建築師余曉嵐應台中市建經協會「大師講座」邀請發表演講時表示，國內公共工程標大多以「最有利標」進行，但預算普遍仍不足，建議政府單位應編列足夠的預算，招標流程也要再簡化，才能提升台灣公共工程建築品質與美感。

另外，也應採用分層負責，讓建築師的理念可以好好發揮，營造廠有錢賺、同時要負起施工責任，政府領頭的公共工程案就會變得更好。

余曉嵐指出，公共工程服務內容包羅萬象，從競圖開始到簽約執行，期間涵蓋溝通協調、都審、建照申請、預算編制、發包訂約

至完工驗收，時程短約三、五年，長則八到十年，這緩慢煎熬的執業過程，加上漂泊四方的案源，堪稱「陸上漁夫」實不為過。

余曉嵐所主持的事務所拿到許多政府公共工程，近20年來規模堪稱中南部第一，經手建案包括：台體大教學大樓、內政部空中勤務總隊廳舍、台體大運動科學大樓等，均獲得「公共工程金質獎」，案件遍布全台。

其中，2016年中科實驗中學校舍新建工程、2017年建國市場新建工程，連續獲得台中空間設計大獎；即將完工的白海豚海洋生態館，也榮獲大台中建築師公會特色設計大獎；施工中的中台灣電影中心，成果亦令人驚艷。

台中水湳智慧城公共工程中，余曉嵐拿下中台灣電影館、綠美圖的專案管理，以及台中國道客運轉運站。

他特別強調，「水湳轉運站」是可以讓國道客運重生的計畫，計畫中從74號快速道路拉一條高架路，下匝道直接就是轉運站，可以說是國道客運的高鐵站，能讓學生族、客運族更加省時便利。

目前已動工的台中商銀總行大樓，位於市政路、河南路口，規畫地上38樓、地下10層，將是台中市首棟高度超過200公尺的大樓，外型以「招財之鑽」為發想，將做銀行總部及旅館使用。

屆時，大樓成為擁有懸空泳池、立體綠化、Green Box等特色設計的亮點建築，此案將於本月動工、預計工期四年半。台中市建築經營協會理事長梁信雄說，一項優質的公共建設可為民眾帶來生活活力。余曉嵐為台中市創造不少公共建設及商業大樓，包括興建中的中台灣電影中心、白海豚海洋生態館、台中商銀總部大樓等，都令同業和民眾引頸期盼。