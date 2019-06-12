MLD文青餐廳閃退風暴延燒 大股東說話了......

2019-06-12 20:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



【記者韓化宇、林政鋒／高雄報導】發跡於高雄的MLD都會生活開發集團爆發內部股東之間意見不合風暴，導致4月初在信義區微風南山開幕的三家餐廳包括「悅品飲茶」「悅品擺酒」、「etage15 ENJOY TABLE」上月底熄燈，震驚餐飲業。

MLD董事長宋宸鏞表示，餐廳所有營運和財務、人事權，全都由大股東聯上建設集團負責人蘇永義所掌握，宋宸鏞無權插手與決斷，甚且直到5月28號，才知道要結束營業！雖然他知情後立即與蘇董、微風、以及租方日本atre協調是否還有轉寰空間，結果仍然事與願違。

都會生活開發公司監察人林美麗晚間發布聲明指出，退場是包括宋宸鏞在內全體董監事的結論，宋宸鏞並在在5月21日簽准在案，他說5月28日才知道結束營運並非事實。由於公司周轉金不足，宋宸鏞不願承擔周轉責任，甚至不願協助銀行貸款合約續約，反而動輒向財務人員要求取走印鑑或要求更換印鑑，此次又藉退場不實爆料，意圖推卸其經營責任轉移焦點，林美麗指出身為公司監察人對董事長宋宸鏞提出糾正，請其停止不實指控，以及不當經營行為。

聯上董事長蘇永義在美國接受電話採訪時說，宋宸鏞困難時找他幫忙，「我先後已經投入7億元資金」，不可能再永無止息下去，從商30多年沒遇過這種事，一切都是太大意，輕易相信別人，原先都保持沈默卻受到惡意攻擊，「我剛到美國就被突襲」，這些做法都沒用，一切都有法律依據，公道自會顯現。

都會生活開發斥資8,000萬插旗北市信義區微風南山，4月初連開三家餐廳包括「悅品飲茶」「悅品擺酒」、「etage15 ENJOY TABLE」，吸引不少饕客前往朝聖。不料此三品牌才剛燃起熱度，卻在起步不到兩個月，就無預警在5月31號宣布結束營業，也讓MLD集團內部風暴浮出檯面。都會生活開發集團資本額9.42億元，兩家上市櫃聯上實業、聯上開發持股超過50%，而宋宸鏞持股近兩成。

經營實績不如預期，加上股東間無法再互信，是信義區微風南山三家潮店開幕二個月就退場的主因。

都會生活公司監察人林美麗在聲明中表示，2018年9月MLD台鋁都會生活賣場每月營收不足7000萬元，但營運費用達7000萬元以上，另外銀行負債高達14.2億元，依當時財務狀態應不宜北上到微風南山廣場大面積設櫃，加上董事長宋宸鏞保證親自全心投入經營卻無法實現，營運雪上加霜。

另微風南山廣場2019年1月11日開幕雖然轟動，需付給賣場租金每月至少204萬元、人事支出280萬元，以悅客飲茶餐廳為例，4月來客數只有7000人次，5月來客數仍然不理想，遠不及於高雄悅客飲茶4月來客數9000人次，精算後認定微風南山櫃位業績不可能到達每月1700萬元，無法達到賣場最低門檻，造成每月至少虧損 500萬元。

核心人士指出，宋震鏞在高雄林森路近中正路經營特色旅館，展現十足的差異化競爭優勢，之後在中鋼總部大樓旁經營MLD商場，同樣引起話題，但落實到商業本質，出現逛得人多、消費的人少，來客提袋率不高，宴席表現比預期差，出現經營危機。

據指稱，蘇永義在這項合作之初，原先要仔細研究其財務結構，但禁不住苦苦哀求，聲稱「馬上就要跳票」，亟需資金奧援救火，蘇永義一時不察全力相挺，後續才發現財務缺口比想像中大，前後陸續投入7億餘元仍填不滿。