章民強10日辭世 追思禮拜改為信基大樓會議廳

2019-06-12 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



太平洋建設集團總裁章民強，於2019年6月10日晚間辭世，享嵩壽百歲。章民強10日晚間與家人共進晚餐，閒話家常後返房間休息，晚間9時許，安詳溘然長逝，安息主懷。

章家表示，由於追思的民眾眾多，因此追思感恩禮拜地點將從靈糧宣教大樓改為信基大樓大堂會議廳（地下二樓），希望透過追思感恩禮拜表達對父親的思念。

章民強從中國浙江逃難至台灣，1967年成立太平洋建設，版圖事業從房地產業跨足休閒娛樂事業、百貨零售業，取得台灣第一家房屋仲介公司執照，首創中日合資經營百貨的潮流，「太平洋SOGO」百貨是台灣百貨業史上的里程碑。

由於章民強走過戰火、看盡生離死別，堅信困苦能激發意志，來台後憑著過人毅人和眼光，台灣南北都有他蓋的房子。章民強更是開發台北市東區的先鋒，早在東區還是一片稻田時，他就預測到這片土地不可限量的未來，一手推動了台北市東區的發展。

太平洋建設參與台灣多項重大公共工程，包括水庫、隧道、捷運工程，也輸出百貨經營know-how到中國上海、成都、北京。早年把建築技術推向新加坡和馬來西亞，章民強曾說，「一個企業由小變大，靠的是群體的努力。」在推動太設走向國際時，他面對每次生意時全心投入，但又不能超出能力，才能安穩前進。

成年後的章民強，在上海成為大陸工程的員工，1949年並被派往台灣工作，此後娶妻生子、成就事業都在這塊土地。即使九十多歲高齡也進辦公室處理公務，更視員工為家人。三個兒子章啟光、章啟明、章啟正各有專長，孫輩也多有成家立業，長孫章克勤就說:「爺爺雖然出生在中國，但是非常愛台灣，開發建設了台灣，希望台灣更好更進步。」