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行銷台北吸引香港旅客 華航長榮於香港旅展推特惠產品

2019-06-12 17:34經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

搶進來台第三大客源市場－香港，台北市觀光傳播局於6月13至16日赴港參加「2019香港國際旅展」，在今（12）日於香港召開展前記者會，推薦五個特色「人文生活場域」，而華航、長榮兩大航空公司也推出特惠產品組合，要吸引港澳客來台。

觀傳局表示，港澳地區一直是台北重要的客源市場，且是極為成熟的市場，據交通部觀光局資料，每年超過165萬港澳遊客進出，且近年來港澳地區居民來台旅遊有80%採自由行方式。台北市具備的便捷公共交通、自然地理景觀、文化創意的多樣化，是吸引港澳自由行遊客一再來台北的原因。

觀傳局長劉奕霆說，台北今年推出「人文生活場域」體驗遊，展現深度與自由性極高的無圍牆城市，一網打盡整個城市獨特的自然體驗、人文風情、歷史足跡、生活印象、文創翻轉等。以「北投溫泉」為例，搭捷運30分鐘就能到達，順著山坡而上，就有數十家大小溫泉旅館，想要了解北投溫泉歷史，在溫泉博物館就能找到答案。

知名旅遊主持甜姐兒Janet這次特別由台北飛到香港出席記者會，分享她跑遍全球最愛台北的理由，在台北定居18年的Janet表示，她最愛台北，因為台北是個有深度的城市，其中她特別愛北投，因為只要搭乘捷運，就可以遠離塵囂來到充滿大自然氛圍的郊區，大家都知道她是個美食家，台北的各國美食特色小吃更是將她緊緊與這座城市扣緊的環節。

而為了這次香港國際旅展，長榮、華航都推出「自由行機加酒」特惠組合產品，華航香港分公司總經理鍾婉君公布了搭配台北市推出的兩天一夜機加酒旅展特惠價，未稅港幣僅1,089元（約台幣4,500元）、三天兩夜港幣1,285元（約台幣5,300元），長榮航空公司香港分公司課長林文豐也公布了三天兩夜的機加酒旅展特惠價港幣1,268元（約台幣5,200元）。

觀傳局則特別為香港旅展準備了前300名購票加碼禮，內容包含「桃園機場捷運+台北捷運/聯票」、「台北雙層觀光巴士買一送一券」、「Undiscovered Taipei 手冊」優惠，並再加碼前100位驚喜好禮，贈送「本草派對」、「手工皮革」、「北投溫泉泡湯」遊程體驗，希望參加旅展的香港民眾儘早搶購。

搶進來台第三大客源市場－香港，台北市觀光傳播局於6月13至16日赴港參加「201...
搶進來台第三大客源市場－香港，台北市觀光傳播局於6月13至16日赴港參加「2019香港國際旅展」，在今（12）日於香港召開展前記者會，觀傳局長劉奕霆與知名旅遊主持甜姐兒Janet同台行銷台北。　圖／北市觀傳局提供
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