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台微體長效止痛 藥數據 將在歐洲發表

2019-06-12 17:30經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

台微體（4152）今（12）日宣布，該公司將於13日於歐洲抗風濕病聯盟科學大會上，發表旗下產品「關節炎長效止痛 藥物TLC599」最新藥代動力學和毒理動力學數據，可望獲得業界關注。

台微體表示，TLC599顯示具有長達120天之局部緩釋、線性藥動學、極低全身性暴露量 及重複給藥的可能性，擁有獨家「BioSeizer®」長效緩釋配方，其最新藥代動力學和毒理動力學數據將於13日，在西班牙馬德里舉行之歐洲抗風濕病聯盟（EULAR）歐洲科學大會上發表。

TLC599具有成為長效型治療慢性關節炎疼痛疾病的潛力，台微體説，此次發表的新數據以海報簡報之方式呈現，標題為「於狗關節注射長效緩釋脂質配方之地塞米松磷酸鈉（TLC599）的藥代動力學與毒理動力學研究」 。

研究顯示，TLC599注射單一劑量於狗膝關節後，藥物可於局部持續釋放並維持長達120天，每三個月注射多劑量後，並未觀察到狗血漿中磷酸地塞米松的累積，證明其可於人體重複給藥的可能性。於關節腔內注射TLC599後的全身性暴露量極低，且具有劑量比例性之線性藥動學。

台微體總經理葉志鴻表示，台微體在風濕學界極具影響力且提供科學、臨床及病患獨特交流機會的EULAR大會中，能呈現這個令人振奮的數據，該公司感到榮幸。其中，TLC599於狗的長效緩釋效果，即使在多次注射給藥後，狗的血漿中仍未偵測到藥物的累積，也顯示其在動物身上安全、有效。

關節炎台微體
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