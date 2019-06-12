鼓勵大專生投入公益 光譜計畫觀光公益營冠軍團隊出爐

2019-06-12 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



第四屆「光譜計畫_全國大專院校觀光公益營提案競賽」日前冠軍團隊出爐，屏東高泰國中營隊將由輔英科技大學執行；台中新社高中附設國中部則由暨南大學團隊勝出，並將在7月中上旬分別於兩地舉行觀光公益營，將為關注的國中生們帶來一場特別又有意義的暑期活動。

光譜計畫是昇恆昌免稅商店與江許笋文教基金會共同策畫的年度重點公益活動，目的在鼓勵大專院校學生投身公益並發揮所學及創意，並藉由企業的推動及資源，協助大學生將提案落實，並實際運用在所關注的國中生中，以提昇同學們對觀光產業的興趣與了解，讓位處偏鄉或「非山非市」區域的國中生們有不一樣的生活及學習經驗。

2019年第四屆「光譜計畫」突破往年規模，除了首度與華文界最具影響力的社會企業平台「社企流」合作，在報名期間舉辦論壇說明會外，更聘請專業講師，針對入選決賽的十組大學生團隊規畫培訓課程，在決賽前加強學生活動企畫、簡報能力及與利害關係人溝通能力。指導學生以專案的方式規畫營隊內容，提昇學生提案的完整性及可行性，並找出目標學員的需求，規畫最適切的營隊提案，更可藉此過程培養學生的企畫及口語簡報能力，提升未來進入職場的競爭力。

連續多次擔任評審團的昇恆昌副董事長、同時也是台北大學公共行政暨政策學系教授吳秀光表示：「在我擔任大學教授的期間，我觀察到台灣大學生很有想法及創意，但執行力稍嫌不足，而連續幾年參與『光譜計畫』的評選，我認為這是對大學生將想法執行落實非常好的一個訓練機會，今年透過決賽前的培訓課程，不僅提案內容更成熟完整，在簡報的表現上也充份展現自信與活力，我非常肯定大學生們的成長。」