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「反送中」3點半衝鋒立法會：港警催淚彈、布袋彈鎮壓

被台灣這個原因感動 在台港人：問10次我都不會回去

兩個工會同一批人 長榮航：難以理解

2019-06-12 17:03經濟日報 記者邱馨儀╱即時報導

長榮航空回應長榮航空企業工會指出， 由於長榮企工理事長廖以勤，同時也身兼本次向長榮航空發動罷工投票的桃園市空服員職業工會（簡稱桃空職工）之理事，且長榮企工與桃空職工會所登記地址相同、連絡人及電話相同，也曾經多次使用桃空職工文號行文公司，甚至聯絡人也經常相同，且長榮企工高達八成的幹部也同時身兼桃空職工的主要幹部，是否在操弄「一批人馬，兩塊招牌」—左手扮黑臉，右手扮白臉之手法，實令人難以理解。

長榮航空獲悉有員工反映，長榮企工係選擇性篩選會員，導致公司多數地勤與員工無法加入成為會員，此外，長榮企工亦以「買一送一：加入桃空職工就『贈送』長榮企工會員資格」之行銷手法吸收會員。

對於長榮企工為何要以上列有違常理之方式募集會員，公司感到困惑，而對於以此種方式所組成的工會是否能「代表」長榮航空全體員工，也提出質疑。

長榮航空強調，公司是民營公司，必需自負盈虧，有責任誠實告知員工，未來如果罷工致使公司發生虧損，為維持公司正常營運所必須採取合法之因應措施。

長榮企工的發文才是「挑起空地對立」的原凶，希望長榮企工不要顛倒是非，公司的所有政策一直以來都是本於「所有員工一視同仁，一體適用」的精神在推動與執行。

長榮航空相信員工在面臨任何挑戰，都會堅守崗位，遇有不可預期之突發事件，需要延長工時，公司一定會依法給予相關酬勞及休息時間，必要時也會給予獎勵措施。

長榮航空並呼籲，長榮企工主導幹部在關注出勤津貼之餘，更應回歸思考其以桃空職工身分發起罷工對公司地勤人員與旅客所可能造成的不便、負擔與壓力，才是問題的根本，切勿藉此糢糊焦點。

長榮航空罷工地勤
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