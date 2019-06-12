小北百貨25週年慶 汽車等大獎幸運兒出爐

2019-06-12 16:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



小北百貨25週年慶為期32天的歡慶活動圓滿落幕，今(12)日在台中樹孝門市舉辦抽獎，由小北百貨總經理黃健瑭等人主持，包括汽車、Gogoro機車等大獎幸運兒出爐，其中最大獎汽車，獎落屏東莊敬店。

另外，Gogoro機車分別落在台南中華南店、高雄右昌店；沖繩郵輪行程則分別為台中新成功店、高雄裕誠店、台中健行店。中獎序號將公布在小北百貨全台門市，以及官方網站、FB粉絲專頁。

據了解，小北百貨今年週年慶業績較去年同期成長達5%。小北百貨去年新展店10家，目前全台共有123家門市，今年上半年展店已有10家，近期也將有新北長江店、桃園八德店、南投草屯店三店陸續開幕。

24小時全年無休，提供數萬種商品及多元服務的小北百貨，每年為回饋長期支持的消費者，都會在溫馨的5月檔期定期舉辦週年慶活動。

今年週年慶獎項總市價超過1,000萬元，不但超越去年，還加碼汽車等三大特獎，讓消費者樂享回饋、滿載而歸。

除了熱鬧的週年慶活動，小北百貨今年也響應公益，廣邀消費者「益起愛」，配合週年慶刮刮卡活動，凡送出刮刮卡1張，就捐贈1元做公益。據統計，今年刮刮卡總贈出張數為36.47萬餘張，捐款金額亦達36.47萬餘元。

黃健瑭當場宣布，直接加碼至40萬元作為捐贈總金額，並分別捐贈給「衛生福利部中區兒童之家」及「小北慈善基金會」，為週年慶活動做圓滿落幕。

小北慈善基金會董事長黃義弘表示，成立小北慈善基金會已近七年，多年來協助急難救助、遭受意外傷害者，或罹患重病致生活陷於困境者等關懷工作。