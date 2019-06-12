進攻618年中慶 商店街揭曉活動布局

2019-06-12 16:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



雙11與618二大電商造節強勢帶動下，各電商將這二大造節購物慶視為年度強打，紛紛推案吸客。網路家庭（8044）旗下商店街，宣布618年中購物節今（12）日起正式啟動，祭出購物金和商品折扣二大實際好禮。商店街表示，此次不以話題活動吸客，改以最實際好用的高購物金與低折扣優惠，要讓大家買好買滿，優惠超有感。

商店街由個人賣場搶先為年中慶揭開序幕，商店街今日起至6月30日，凡單筆消費滿618元，就有機會抽到6,180元購物金；商店街開店6月17日到30日推出「年中好貨節」，四大類商品線最低全店5折起，6月18日當天整點加碼發放滿2,000元現折618元折價券。

商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，據銷售數據統計看來，在經歷各家電商上半年推出的各式各樣節慶促銷活動之後，年中期間消費者在購物預算與計劃也正在重新盤算，因此商店街618年中購物節，期望以推出讓消費者更實際更划算的購物優惠活動，也讓年中慶優惠成為業者回饋消費者最佳時機。