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前經濟部長施顏祥領軍 台灣循環紡織聯盟成立

2019-06-12 14:55經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

「台灣循環紡織聯盟」今（12）日成立，前經濟部長施顏祥（左三）擔任聯盟召集人，經...
「台灣循環紡織聯盟」今（12）日成立，前經濟部長施顏祥（左三）擔任聯盟召集人，經濟部工業局長呂正華（右二）、紡拓會董事長詹正田（左二）均出席。 記者戴慧瑀／攝影
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由紡拓會、紡織所主導成立「台灣循環紡織聯盟」今（12）日成立，遠東新、新纖、南緯、大東、旭寬等大咖企業代表均出席。由前經濟部施顏祥擔任聯盟召集人，他表示，目前會員已經超過40家，且持續增加中；未來針對紡織業循環經濟發展，將定期召開研討會、座談會及講座等。

施顏祥表示，循環經濟已是大勢所趨，雖然這條路很崎嶇，不好走，但非做不可。聯盟成立的目的、方向很清楚，就是開創台灣紡織界循環經濟新的商機，透過大家的力量，舉辦研討會、講座，及與國際機構連結，為企業尋找循環這塊可行的方案。

紡拓會指出，未來紡拓會及紡織所將組成秘書處，其中紡拓會每季將依照紡織產業的製程技術、趨勢潮流和商業需求等擬定相關議題，並召開研討會、座談會及講座等進行會員交流。

聯盟成立大會上，經濟部工業局長呂正華也出席並致詞表示，Nike、Adidas等全球國際品牌有七成機能性材料，都是來自台灣。永續發展為產業趨勢，面對品牌對供應商要求使用一定比例的再生材料，期盼將來台灣紡織業在重塑價值鏈當中，可以扮演非常重要角色。

紡拓會董事長詹正田則表示，台灣紡織業近年積極投入創新，朝機能性、環保、智慧科技三大方向發展，已是全球運動服飾品牌不可或缺夥伴。產業致力環保跟循環再利用技術，這是應負的責任。

經濟部環保施顏祥
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