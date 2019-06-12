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香港決戰金鐘！「反送中」萬人包圍的長期抗戰？

創業家子公司松果購物 正式公開發行

2019-06-12 12:54經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

創業家兄弟（8477）子公司松果購物，今（12）日宣布正式公開發行，股票代號6740，並首度公開營運實績，開站至今累積交易額（GMV）正式突破20億元里程碑。展望未來，松果董事長郭家齊提出四大經營目標方針，期許讓松果成為「比輕資產還要更輕」的電商平台。

松果公布去年財報，去年GMV為9.26億元，營收1.51億元，每股盈餘（EPS）1.32元；今年延續高成長態勢，累計前五個月交易額年成長仍超過100%。松果目前店家數達4100家，商品數超過21萬件，APP下載數則較去年同期再增8成，吸引超過160萬人次下載，持續推進行動端高忠誠度。

郭家齊的方針中，第一要透過系統達到高效運營管理，在人力不用增加很多的狀況之下，持續透過AI的優化及系統制度的建立，搭建與廠商互動溝通的橋樑，有效提升平台端的整體營運效率，把人力花費在開發新成長動能及建立消費者端的用戶體驗及黏著度上，帶動持續三位數成長的效能。

其次，郭家齊表示，將建立平台特色並規模化，持續提升物件數掌握全面消費生活家居需求及綜合性品類長尾效應，推進品牌認知及高度識別，帶進自然活水流量。

郭家齊也看準未來電商，將不只在流量多寡上競爭，實際擁有轉換率的精準流量更是核心目標，將籌組剖析資料、分析數據及整合運用AI服務端團隊，放進重要方針之一。他表示，要找到最適時機導入技術系統，推動營運效能及轉換成效最大化。

最後，郭家齊期許，能創造價格外的價值，從CRM深度解析強調顧客終身價值，推行多元策略方針掌握消費分層及分眾行銷，亦重視口碑帶來的強大力量，增進社群認同，成為生活家居品類代表性的社群search引擎，打造三方共好且高度凝聚消費客群的生活社群電商。

松果購物董事長郭家齊。報系資料照
松果購物董事長郭家齊。報系資料照
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