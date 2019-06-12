日文包裝高價菜來自台南 消基會：應導正農業市場歪風

2019-06-12 12:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



消基會董事長雷立芬（右）、秘書長吳榮達（左）。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 忙碌現代人，上超市購買包裝蔬菜已是生活日常的一部分，但消基會日前接獲消費者反映，百貨公司內的貴婦超市販售一包以日文包裝的蔬菜，一包售價55元並不便宜，而且這包蔬菜的產地是在台灣台南市佳里區，但整體標示卻以日文為主，意圖給消費者這包蔬菜是來自日本的感覺，可能有誤導消費者之嫌。對此，消基會今（12）日呼籲，主管機關應要求農產品須以中文標示和包裝為主，以符合商品標示法精神。

消基會董事長雷立芬指出，消費者反映的元氣家「元氣野菜生活」包裝蔬菜，經消基會實地抽訪零售通路後發現，該業者所販售無論A菜、小白菜等葉菜類，大多以250g+-5%的規格，販售55元。

但，消基會再轉至其他超市進行調查，一包250g的A菜，全聯是31元，頂好超市賣33元。雷立芬指出，平平都是一般蔬菜，並無任何認證，元氣家的A菜幾乎是全聯和頂好超市的1.7倍。

不只A菜比較貴，根據消基會的調查發現，元氣家小白菜也是一般超市蔬菜的2.2~2.5倍，若以產銷履歷等級比較，則是2~2.3倍，而以有機等級比較的話，元氣家有機黑葉白菜亦是永齡有機蔬菜的1.4~1.5倍之多。

對此，元氣家農場主人林中智回應：「日文標示他們已經用了20多年，是因為也要服務在台灣的日本人，而55元的定價，則是提供穩定的價格，因為當菜價上漲時，我們賣得還是這樣的價格」。

消基會表示，雖然台灣是經濟自由市場，並無管控商品價格，但是元氣家的商品確實價高一籌，品質是否價量相值，值得觀察，消費者也需要多多思考。同時，元氣家也需要出來說明為何他們的商品可以貴上其他有機農產品的1.4~1.5倍之多，可以比產銷履歷農產品貴上2~3.5倍。

消基會呼籲，為符合商品標示法精神，在國內生產的農產品，必須以中文標示和包裝，以務實精神和誠信態度銷售農產品，爭取消費者的信賴。

消基會進一步指出，市場上也有不少花費心力、財力去得到認證，卻未必能有機會走高檔路線賣得好的農場，這對於一心取得認證的農場會是挫折，也是反淘汰，這個現象，主管機關也應該想法子解決。