空服罷工在即長榮地勤喊要津貼 學者認為不合理

2019-06-12 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



長榮空服員擬罷工，長榮企業工會希望公司給予地勤人員支援津貼。本報資料照片 分享 facebook 勞資雙方協商未果，經桃園空服員職業工會投票，長榮空服員已取得罷工權。長榮企業工會希望若真走到罷工，長榮能給予地勤人員支援津貼，預計今下午於調解會議中提出。對此，長榮航空尚未回應，受訪的學者、航空業者則持反對意見。

長榮企工昨發聲明表示，若空服員實際發生罷工，地勤人員必須在第一線面對旅客的情緒，以及處理簽轉等繁雜工作，為體恤地勤人員於罷工期間之工作負荷，長榮航空公司應給予罷工期間出勤之地勤人員支援津貼，讓地勤人員有足夠之動力面臨這次的挑戰。

長榮企工說，地勤員工每日盡忠職守，然而換來的竟是長榮公司在5月8日發布公告，威脅可能停發年終獎金及調薪，罷工期間未依班表出勤或配合公司調整班表者，更將停止三年員工優待機票暨聯航（ZED）優惠機票之申請。這種恐嚇作法徒然分化勞工、挑起空地對立，造成弱弱相殘，也不能給予地勤人員實質的體恤和鼓勵。

因此，長榮企工日前已於第一屆第一次臨時會員代表大會通過爭取此項訴求，申請勞資爭議調解，預計今天下午1時30分調解會議中提出，向桃園市政府勞動局遞件申請調解。

長榮航空尚未做出正式回應。不具名航空業者表示，看起來是「同一批人在玩遊戲 」，若最後給地勤津貼，那客服人員、營運人員是否也要一起給才公平。

開南大學空運管理學系副教授盧衍樑則說，根據過往兩次罷工經驗，罷工首日的狀況較為混亂，但隨著時間拉長，情況會紓緩。地勤運務人員依時段上班，其勞動條件本身就是處理旅客疏運業務，條件本質並未改變，要求額外增加津貼的訴求並不合理。

盧衍樑說，仔細探究提出訴求的人員背景，其組成也包含機師工會、空服員工會等人士，也就是出自同樣一群操弄罷工議題的人士，卻以不同的身分操弄，其行為並不恰當。

對此，企業工會秘書黃士庭說，會希望長榮給予地勤人員津貼，是站在維護會員權益的立場，如果因罷工產生更多服務跟勞動，爭取津貼或是加給，是合情合理，其他人員要爭取也不會反對。