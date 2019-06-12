親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

神岡林淑景宅遭拆，因台中市府文資審議「合法做掉」？

MLB／又打日本前輩 大谷首打席陽春彈砲轟前田

採大水庫理論 羅智先：未來每年都會開一家無人店

2019-06-12 11:52經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

7-ELEVEN現有兩家無人店，董事長羅智先今（12）日表示，開無人店是賠錢，但是開店採「大水庫理論」，「做對的事比做錯的多，就會是正向發展」。今年還會再開無人店，且未來每年都會開一家，但複雜度高，除了需考慮地點、面積大小，也無法找加盟店，所以開店時間還不確定。

羅智先提到，無人店當成單獨一家店來看，肯定是賠錢，「尤其大陸推無人店都垮掉了，所以開無人商店要考慮清楚，不是無人就無本」，除了只是節省人力，其他要素可能在開店初期要付出更多。

他說，開無人店並不是為了現在，因為現在大家還會談到有無溫度的問題，但是下一代的生活習慣，肯定會與現在有很大的不同，所以現在就要考慮到他們的消費習慣。開無人店的上下游廠商周邊設備，都需要透過實際驗證才能不斷改善，否則十年後仍將還會是理論。

「很多事情你很難從單一事件，探討是好處還是壞處，如果真的可分這麼清楚，決策就不會困難」，所以開無人店是用「大水庫理論」，365天每天都做事情，可是不可能每件事都做對或做錯，但如果結果是好的，「你做對的比錯的事情多，加減之後就是正向發展」。

他舉例，就像愛迪生發明電燈泡失敗多次，卻最後成為創業根本，相信不會白做，「但是這很現實，口袋得有深度，才能去做」，7-ELEVEN每年開一家無人店，完全可以承受虧損，雖然現在很多人反應不好用，機器有短路、疲勞，甚至辨識不清楚，但未來的平台會讓周邊事務不斷優化，相信有天大家會覺得好用、方便。

7-ELEVEN無人店每間投資都約上千萬元，而兩家無人店都離公司很近，是為了好管理，若要再開一家，不見得會位在台北，會到處去開發；觀察店中大約有20至30％業績，消費者願意透過此店來交易，所以針對某些類別商品，將來不需要人來服務，商品可重新排列。

台灣7-ELEVEN去年開出無人商店「X-STORE」。圖／7-ELEVEN提供
台灣7-ELEVEN去年開出無人商店「X-STORE」。圖／7-ELEVEN提供
分享

水庫羅智先

相關新聞

空服罷工在即長榮地勤喊要津貼 學者認為不合理

2019-06-12 12:09

張安平：蘇花替代高速公路通車後 看好台泥和平廠發展

2019-06-12 10:37

台塑美國獲利 今年會很強

2019-06-11 23:37

郭台銘：工具機訂單少30%甚至50% 工商界的苦郭懂

2019-06-12 12:03

杜拜汽配展／興菱卡車空壓機 CP值高受歡迎

2019-06-12 10:36

經濟日報中經社 助台商中東搶單

2019-06-12 10:25

全聯推出這個服務後 越來越像百貨公司

2019-06-12 09:37

太設創辦人章民強辭世 享壽100歲

2019-06-12 00:12

台塑新布局…搶卡位環保材料

2019-06-11 23:30

貿易戰…台塑越南中東設倉庫

2019-06-11 23:30

遠東卡位美越 布局國際化

2019-06-11 23:23

徐旭東：東聯前景佳 不會減產

2019-06-11 23:23

縣市首長 爭邀遠東投資

2019-06-11 23:23

中油95理賠案 申辦到月底

2019-06-11 23:23

工研院攜美國應材 設開放式創新平台

2019-06-11 23:23

太設創辦人章民強辭世 享嵩壽100

2019-06-11 23:16

失智照護／照護失智者 做好心理調適

2019-06-11 23:01

趨勢觀察／從英脫事件看自經區效益

2019-06-11 23:01

憲生說法／頭家甘苦談

2019-06-11 23:01

智慧經營／林嘉琪…打造智慧宅 一切從心

2019-06-11 23:01

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41

復興空廚成立53年 連續三年獲日航評比殊榮

2019-06-11 19:47

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

中油新南向報捷 澳大利亞氣田液化天然氣今啟運

2019-06-11 17:37

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

影／台塑董事長林健男 呼籲政府加入CPTPP、RCEP

2019-06-11 15:31

生活市集六周年慶 首推叫車服務首乘優惠

2019-06-11 15:10

台塑去年獲利佳 調薪估3.5%-3.88%

2019-06-11 14:42

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 13:38

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06
看更多

熱門文章

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

群創：面板淘汰賽 18個月分曉

2019-06-11 23:31

台積環評過關 2奈米留台灣

2019-06-12 00:39

鴻海加薪7% 軍公教跟進？

2019-06-12 00:27

微風南山文青餐廳閃關 董事長痛批：笑話

2019-06-12 00:04

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

45年來首場自辦法說會 鴻海透露哪三大重點？

2019-06-12 08:44

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

韓媒：三星搶台積7奈米單

2019-06-12 00:38

全聯推出這個服務後 越來越像百貨公司

2019-06-12 09:37

「反送中」影響明罷工？ 國泰港龍：目前班機一切正常

2019-06-11 20:24

台塑美國獲利 今年會很強

2019-06-11 23:37

Google將部分硬體生產移出中國 台灣受惠

2019-06-12 08:51

鴻海成立九人小組 楊應超說法完整看

2019-06-11 22:41

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41

郭董大手筆 鴻海加薪7%

2019-06-12 01:02

看好投報率 壽險業大買外幣債券ETF

2019-06-11 23:29

鴻海接班梯隊 9人小組亮相

2019-06-12 00:28

台塑去年獲利佳 調薪估3.5%-3.88%

2019-06-11 14:42

鴻海加薪7% 公股銀行調薪約3%

2019-06-11 14:42

空服員罷工箭在弦上 工會：長榮應給地勤津貼

2019-06-11 21:23

台灣能源轉型 AIT處長：美盼與台合作

2019-06-12 07:51

放假在即 暑假概念股深具題材

2019-06-11 18:59

蘋果若轉移生產線 鴻海：有能力因應

2019-06-11 15:50

張雲鵬專訪／華南金三箭 打造獲利新引擎

2019-06-12 00:26

鴻海談趨勢…看好二應用

2019-06-12 01:00

群創爆大量 神秘買盤現蹤跡

2019-06-11 19:29

楊應超：鴻海九人小組 師法雍正軍機處

2019-06-11 23:29

凱基證券存股理財法 新鮮人輕鬆投資

2019-06-11 12:58

鴻海加薪平均7％ 年資滿1年以上都受惠

2019-06-11 14:27

群創推動關燈工廠 看到大商機

2019-06-11 23:29

晶圓一哥3奈米 火速推進

2019-06-11 23:17

香港百餘企業大罷工 我金融曝險9,839億

2019-06-11 23:31

國銀放款中小企 進度落後

2019-06-12 00:02

台塑新布局…搶卡位環保材料

2019-06-11 23:30

全聯年中慶拚了！加碼PX Pay回饋優惠更勝中元節

2019-06-11 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top