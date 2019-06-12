採大水庫理論 羅智先：未來每年都會開一家無人店

2019-06-12 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



7-ELEVEN現有兩家無人店，董事長羅智先今（12）日表示，開無人店是賠錢，但是開店採「大水庫理論」，「做對的事比做錯的多，就會是正向發展」。今年還會再開無人店，且未來每年都會開一家，但複雜度高，除了需考慮地點、面積大小，也無法找加盟店，所以開店時間還不確定。

羅智先提到，無人店當成單獨一家店來看，肯定是賠錢，「尤其大陸推無人店都垮掉了，所以開無人商店要考慮清楚，不是無人就無本」，除了只是節省人力，其他要素可能在開店初期要付出更多。

他說，開無人店並不是為了現在，因為現在大家還會談到有無溫度的問題，但是下一代的生活習慣，肯定會與現在有很大的不同，所以現在就要考慮到他們的消費習慣。開無人店的上下游廠商周邊設備，都需要透過實際驗證才能不斷改善，否則十年後仍將還會是理論。

「很多事情你很難從單一事件，探討是好處還是壞處，如果真的可分這麼清楚，決策就不會困難」，所以開無人店是用「大水庫理論」，365天每天都做事情，可是不可能每件事都做對或做錯，但如果結果是好的，「你做對的比錯的事情多，加減之後就是正向發展」。

他舉例，就像愛迪生發明電燈泡失敗多次，卻最後成為創業根本，相信不會白做，「但是這很現實，口袋得有深度，才能去做」，7-ELEVEN每年開一家無人店，完全可以承受虧損，雖然現在很多人反應不好用，機器有短路、疲勞，甚至辨識不清楚，但未來的平台會讓周邊事務不斷優化，相信有天大家會覺得好用、方便。