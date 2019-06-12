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張安平：蘇花替代高速公路通車後 看好台泥和平廠發展

2019-06-12 10:37經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

台泥（1101）今（12）日舉辦股東會，董事長張安平表示，台泥和平廠區與和平村民共處20年後，希望在和平廠區再推動「開放式循環生態工廠」的任務。台泥和平工業園區將採取開放、透明、融入、分享、整合、主動開拓新的在地的經濟價值， 結合社區、廠區創造生態聚落。

張安平表示，隨著環保意識的興起，所有國家環保標準不斷的提升，也因為企業社會責任以及自我覺醒更加普及。多數企業開始改善工作的環境，重建治理的觀念，注意廢棄物的排放，重視生態環保，努力化解生產與自然環境的矛盾。日新月異的科技研發也同時改變了生產的方式，企業視野的看法，調整了對工廠的想像，並進一步改變工作與生活空間的關係。

張安平表示，台泥和平廠區世界首創「港、廠、電合一」的循環經濟模式，以及碳迴路捕獲技術與微藻固碳再利用的建置，是台泥不斷面對人類與大自然之間複雜關係這個命題的實踐。

張安平表示，未來蘇花替代高速公路通車後，和平將成為花蓮第一個出口。下了交流道的疲憊旅客，將會驚艷於和平村社區獨具一格的生態聚落，希望，不久後台泥將與和平村的居民成功打造出一個開放的循環生態園區

台泥今日股東會通過去年財報，每股純益（EPS）4.37元，股東會並通過每股將配發現金股利3.3元，股票股利0.7元，合計4元股利，創下歷史新高紀錄。

展望今年，台泥以台灣及大陸地區水泥及熟料（含預拌廠自用）合計銷量5,744萬公噸，預拌混泥土銷量555萬立方米為目標。

台泥今日舉辦股東會由董事長張安平主持。 記者嚴雅芳／攝影
台泥今日舉辦股東會由董事長張安平主持。 記者嚴雅芳／攝影
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台泥股東會生態園區

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