杜拜汽配展／興菱卡車空壓機 CP值高受歡迎

2019-06-12 10:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊逢峮 ╱即時報導



國內卡車制動系統零組件專業廠的興菱實業股份有限公司，主要生產日本車系、歐洲車系之卡車空壓機、煞車制動閥、離合器助力泵、空氣乾燥劑及油水分離器等，產品除外銷至ATM修配廠外，亦供應歐美、中國、中東及東南亞各國OEM車廠。