親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

現場直擊／那晚，我在香港政府總部外「反送中」

他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...

杜拜汽配展／興菱卡車空壓機 CP值高受歡迎

2019-06-12 10:36經濟日報 記者楊逢峮╱即時報導

國內卡車制動系統零組件專業廠的興菱實業股份有限公司，主要生產日本車系、歐洲車系之卡車空壓機、煞車制動閥、離合器助力泵、空氣乾燥劑及油水分離器等，產品除外銷至ATM修配廠外，亦供應歐美、中國、中東東南亞各國OEM車廠。

興菱公司出口部經理周文義表示，中東地區是具有相當潛力的一個市場，該公司已連續8年參加杜拜汽配展了。今年展出產品以推廣卡車空壓機與日本大卡車零件為主，該產品持久耐用，價錢很具競爭力，目前興菱在中東市場上，每年業績都在成長中。

興菱公司出口部經理周文義（左），與來訪買主合影。 楊逢峮／攝影
興菱公司出口部經理周文義（左），與來訪買主合影。 楊逢峮／攝影
分享

中東東南亞

相關新聞

張安平：蘇花替代高速公路通車後 看好台泥和平廠發展

2019-06-12 10:37

台塑美國獲利 今年會很強

2019-06-11 23:37

經濟日報中經社 助台商中東搶單

2019-06-12 10:25

全聯推出這個服務後 越來越像百貨公司

2019-06-12 09:37

太設創辦人章民強辭世 享壽100歲

2019-06-12 00:12

台塑新布局…搶卡位環保材料

2019-06-11 23:30

貿易戰…台塑越南中東設倉庫

2019-06-11 23:30

遠東卡位美越 布局國際化

2019-06-11 23:23

徐旭東：東聯前景佳 不會減產

2019-06-11 23:23

縣市首長 爭邀遠東投資

2019-06-11 23:23

中油95理賠案 申辦到月底

2019-06-11 23:23

工研院攜美國應材 設開放式創新平台

2019-06-11 23:23

太設創辦人章民強辭世 享嵩壽100

2019-06-11 23:16

失智照護／照護失智者 做好心理調適

2019-06-11 23:01

趨勢觀察／從英脫事件看自經區效益

2019-06-11 23:01

憲生說法／頭家甘苦談

2019-06-11 23:01

智慧經營／林嘉琪…打造智慧宅 一切從心

2019-06-11 23:01

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41

復興空廚成立53年 連續三年獲日航評比殊榮

2019-06-11 19:47

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

中油新南向報捷 澳大利亞氣田液化天然氣今啟運

2019-06-11 17:37

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

影／台塑董事長林健男 呼籲政府加入CPTPP、RCEP

2019-06-11 15:31

生活市集六周年慶 首推叫車服務首乘優惠

2019-06-11 15:10

台塑去年獲利佳 調薪估3.5%-3.88%

2019-06-11 14:42

影／金聯平價屋新北捷運宅只要488萬元 最低1戶95萬元

2019-06-11 12:20

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

業配文不惹罵還上萬人按讚 全台僅二師兄一人？

2019-06-11 10:33

花蓮變垃圾山臭氣沖天 台泥想幫忙燒卻踢到鐵板？

2019-06-11 09:18

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 13:38

好好的獸醫不當 為何他堅持要做酪農的蝙蝠俠？

2019-05-29 08:30

遇困境從不放棄 助人類看見宇宙黑洞的幕後推手陳明堂

2019-05-22 11:21

華航、高鐵獨董爆自肥 交通部證實

2019-04-18 23:54

卜蜂：飼料成本已改善 今年獲利有望成長

2019-04-18 14:06

臺大專業課程「管理碩士學分班」、「財務報表分析研習班」熱烈招生中

2019-06-06 13:35

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘退休前大放送！鴻海全體加薪 平均調幅7%

2019-06-11 11:05

高雄大八飯店傳財務困難 員工6月只領3成薪水

2019-06-11 16:43

這家銀行推外幣外匯定存方案 美元最高有4.38％利率

2019-06-11 19:59

香港百餘企業明大罷工 我金融機構曝險9,839億元

2019-06-11 18:08

太平洋建設創辦人章民強過世 享嵩壽100歲

2019-06-11 15:35

太平洋建設總裁章民強離世 拿不回SOGO成一生遺憾

2019-06-11 19:08

徐旭東讚韓國瑜：當選市長後全台灣動起來！

2019-06-11 11:24

台積環評過關 2奈米留台灣

2019-06-12 00:39

群創：面板淘汰賽 18個月分曉

2019-06-11 23:31

鴻海加薪7% 軍公教跟進？

2019-06-12 00:27

95油品出包 中油迄今已賠逾11億元

2019-06-11 16:22

台積3奈米研發廠 環評初審過關

2019-06-11 16:38

台灣金聯一年一度平價屋又來了 北市一戶918萬元

2019-06-11 11:56

韓媒：三星搶台積7奈米單

2019-06-12 00:38

45年來首場自辦法說會 鴻海透露哪三大重點？

2019-06-12 08:44

「反送中」影響明罷工？ 國泰港龍：目前班機一切正常

2019-06-11 20:24

台塑美國獲利 今年會很強

2019-06-11 23:37

鴻海成立九人小組 楊應超說法完整看

2019-06-11 22:41

太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41

郭董大手筆 鴻海加薪7%

2019-06-12 01:02

鴻海接班梯隊 9人小組亮相

2019-06-12 00:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top