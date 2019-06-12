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現場直擊／那晚，我在香港政府總部外「反送中」

他是下一個韓國瑜？議會砲轟綠議員 臉書粉絲秒破萬...

經濟日報中經社 助台商中東搶單

2019-06-12 10:25經濟日報 記者楊逢峮╱即時報導

2019杜拜汽車零配件展（Automechanika Dubai）於6月10-12日在杜拜國際貿易中心（Dubai World Trade Centre）舉辦，本展屬第17屆，是法蘭克福展覽公司的全球巡迴展之一，吸引來自全球60個不同國家，共有1,800家參展商，台灣廠商則超過170家參展，全力展現MIT產品搶單實力。 

展出第一天，杜拜台灣貿易中心主任王信雄蒞臨台灣展團，為廠商加油打氣。王信雄表示，台商如要了解杜拜地區的產業情況，或安排買主赴台採購之簽證服務等，中心都可協助。彰化縣工業會秘書長陳永興說，該會近幾年來協助國內業者拓展外銷廣受好評，廠商如有相關需求，可詢問工業會。

中東地區行銷產品已經有40年之久的輪胎大廠、南港輪胎行銷專員胡柏謙表示，今年攤位上主推休旅車輪胎，本地買主很注重舒適性與操控性，尤其是中東地屬高溫，耐熱性也是重點要求。此外，手工具專業廠天賦公司經理蔡孟諺說，該公司屬第三次參展，於中東地區已有多家代理商，在重工業用工具品牌上，已建立良好的口碑。 

專業於轉向系統零件，包括橫拉桿與球接頭系列的煌裕公司業務經理黃富檀表示，該公司已連續第五年參展，中東市場涵蓋很廣，又具消費力，每年成效都在成長中。而主要製造柴油引擎用之塑膠散熱風扇的鴻昌機械業務組長吳俊和說，該公司產品在日系車與歐洲車系之卡車皆有生產，使用耐熱材質，適合中東地區的環境，頗受市場歡迎。 

經濟日報中經社今年攤位在S1-J47，現場發行台灣車輛零配件總覽（TTG）、USB電子書、台灣手工具年鑑（Taiwan Handtools）與台灣工業零組件廠商總覽（TIS）等專業外銷雜誌。此外，這次也進行買家資料蒐集，透過最新即時媒合系統，讓刊登TTG廣告的供應商與買主，在第一時間就能掌握彼此訊息，此項專業服務，買主都說讚。

彰化縣工業會專員陳楷明（前排左起）、秘書長陳永興、車輛公會專員陳進庭、杜拜台灣貿...
彰化縣工業會專員陳楷明（前排左起）、秘書長陳永興、車輛公會專員陳進庭、杜拜台灣貿易中心主任王信雄、經理廖光蕾、模具公會專員邵玉佩、橡膠暨彈性體公會秘書長陳鈺光，與北市進出口公會專員潘柏均（後排）等人在展場合影。 楊逢峮／攝影
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中東杜拜外銷

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