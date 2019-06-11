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這款新上市早餐脆片 在亞洲賣到斷貨

2019-06-11 23:33經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

炎炎夏日到來，面對炎熱的天氣，是否食慾大減、對什麼都沒胃口呢？雀巢推出全新商品「雀巢可可脆醬心榖枕」，創新的榖枕脆片不僅在亞洲賣到缺貨，更輕鬆征服法國人的挑剔味蕾，每十個法國人就有三個選擇吃榖枕造型的早餐脆片。

雀巢可可脆醬心榖枕全榖外衣包裹著香滑順口的可可內餡，配上一碗冰冰涼涼的牛奶，輕鬆解決夏天面對食慾不振的煩惱。新品上市，即日起至6月13日在全聯購買還享有特惠價169元 (建議售價199元) 及買一送一的破天荒優惠。

早餐脆片是西方早餐的主要選擇之一，近年來最新推出的榖枕脆片在千百萬種早餐脆片當中脫穎而出，成為早餐餐桌上的新寵，每十個法國人中，就有三個人早餐脆片選擇吃榖枕脆片，就是以可愛的造型、層次豐富的口感贏得法國人挑剔的味蕾。

雀巢可可脆醬心榖枕包覆可可內餡，讓早餐脆片不只是脆片、更多了豐富的口感。特殊的巧克力外層除了增添香氣外，更是雀巢醬心榖枕長時間浸泡在牛奶中仍維持酥脆口感的秘密武器，被網友譽為「越泡越好吃的早餐脆片」。

浸泡過雀巢可可脆醬心榖枕後的牛奶帶有淡淡可可香，再加上香濃的可可內餡配上冰涼的牛奶後濕潤中帶著酥脆，美味的口感輕鬆贏得網路早餐脆片的指標網站票選為第一名，成為榖枕造型早餐脆片的首選。

雀巢可可脆醬心榖枕加上一杯鮮奶，總熱量只有外食早餐店常見的牛肉漢堡蛋加奶茶的四分之一、鈣質卻有三倍，營養卻不失美味的好滋味。

根據衛福部每日飲食指南中建議，每日至少一餐以全榖作為主食，全榖是指包含了麩皮、胚芽及胚乳的完整榖粒，雀巢可可脆醬心榖枕部分原料使用全榖小麥(27.2%)，保留全榖的營養精華，不含反式脂肪、並添加鈣質、鐵質、及維生素B2。不論是當作一天開始的早餐、或者運動後快速補充體力的小點心，都是最佳的選擇。

雀巢推出全新商品「雀巢可可脆醬心榖枕」，征服法國人的挑剔味蕾，每十個法國人就有三...
雀巢推出全新商品「雀巢可可脆醬心榖枕」，征服法國人的挑剔味蕾，每十個法國人就有三個選擇吃榖枕造型的早餐脆片。雀巢／提供
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法國鈣質反式脂肪

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