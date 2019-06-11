員工集體減重2千公斤 這家公司豪捐213萬元

2019-06-11 23:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



擁有珍奶品牌「Chatime日出茶太」的餐飲集團六角國際，其台灣總部在年初以減重健康行動鼓勵員工投身公益，以「你減重我捐款」的方式，員工每減1公斤，公司捐款1,000元。截至5月31日三個月時間，減重捐款活動共643位員工報名參加，瘦身高達2,131.8公斤，平均每人減3.3公斤，公司總計捐出逾213萬元予新竹縣在地社福公益團體。

六角也宣布將6月6日訂為「Chatime International Service Day日出茶太國際公益日」，今年將首度串連全球市場投身公益；6日國際公益日當天，六角董事長王耀輝率全體員工以捐血行動拋磚引玉，期盼六角遍及全球41個國家地區的合作夥伴，能以不同方式身體力行，在每年的這一天國際公益日，促進在地公益實踐與參與。

隨著全球健康意識抬頭，日出茶太台灣總部以減重健康行動鼓勵員工投身參與公益，率先於今年3月1日舉辦「健康動次動」活動，以「你減重我捐款」方式，員工減重1公斤，公司捐款1,000元，號召旗下員工齊來減重。

同時，為了協助同仁進行瘦身，每周也安排籃球、羽球、有氧舞蹈等課程。

六角盼藉企業拋磚引玉重視社會公益，攜手投入更多資源回饋社會。王耀輝表示，日出茶太經營觸角遍及全球六大洲，在全球國際事業發展外亦相當重視社會企業責任，於2018年成立「茶太文化教育公益信託基金會」，持續投入公益活動，希望擴大自身影響力。