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太平洋建設創辦人章民強辭世 SOGO仍是最賺錢百貨之一

2019-06-11 21:41經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

太平洋建設創辦人章民強10日晚間過世，享嵩壽100歲；今年滿100歲的章民強，出生於中國浙江吳興，14歲時因日本侵華戰爭逃難至台灣；歷經戰火時代，章民強培養出過人意志力和眼光，1967年成立太平洋建設，初期推案以大台北地區為主，之後太設更參與台灣多項重大公共工程，包括水庫、隧道、捷運工程。

1985年章民強更將集團版圖拓展至不動產服務業，成立太平洋房屋，取得國內第一家房屋仲介公司執照；1987年太平洋SOGO百貨正式開幕，集團版圖跨足百貨業，至今SOGO百貨創始店依然是台北最賺錢的百貨之一。

2000年太平洋建設成立太平洋聯網科技，當時與和信、東森及凱雷成為有線電視四大霸主；從建設營造起家的太設集團，在章民強的帶領下，全盛時期集團事業版圖橫跨營建、百貨零售、證券、休閒、有線電視、不動產服務等六大領域。

不料，2002年一場納莉風災，打亂太設集團的經營事業，不僅公司銀行金融負債超過200億元，當時的太平洋建設險些因為財務危機而倒閉，集團金雞母太平洋崇光百貨經營權，更意外拱手讓人，章家與前太流董事長李恆隆、遠東集團總裁徐旭東等人官司纏訟18年，互告官司高達82件。

目前SOGO案關於太平洋建設官司已全結束，民事部分有關章民強將60萬股太流股票信託給李恆隆一案，已敗訴定讞；刑事部分，雖然2014年11月高院判章家在SOGO經營權勝訴，不過今年3月更一審依違反證券交易法虛偽記載不實罪，判章民強、章啟光、章啟明父子三人，各4月到6月不等徒刑，可易科罰金，且最高法院駁回上訴，章家已在4月執行完罰金。

太設內部員工透露，SOGO案官司纏訟長達18年，連內部員工都不抱希望，不過總裁章民強卻絲毫不放棄，屢敗屢戰，雖然最終章家父子各被判4月到6月不等徒刑，總裁過程中堅毅、不放棄精神讓人相當敬佩。

雖然太設集團規模不如以往，不過章民強所留下的堅強、毅力、努力等老一輩企業打拚精神，依舊烙印人心；章民強追思禮拜將在本周五（14日）下午二點在靈糧宣教大樓舉行。

太平洋建設創辦人章民強(左二)10日晚間過世，享嵩壽100歲，右一為三子章啟正、...
太平洋建設創辦人章民強(左二)10日晚間過世，享嵩壽100歲，右一為三子章啟正、右二為長子章啟光、右三為其妻邱秀卿，左一為次子章啟明。太平洋建設提供
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太設SOGO

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