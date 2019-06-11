中華航空愛心趴趴走 夢想航班觀音起航

2019-06-11 20:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



中華航空公司「愛心趴趴走」團隊，自2014年成軍迄今五年，定期關懷偏鄉學童，帶領孩子們體會飛航樂趣；今 （11）日與桃園市政府教育局於觀音區崙坪國小，共同合辦「夢想航班 觀音啟航」活動，邀請觀音區崙坪、上大、育仁、富林、保生、大潭國小等六校共 101 位六年級畢業生一起參加，希望帶給孩子們寓教於樂的航空體驗，進而提升國際視野。

「愛心趴趴走」團長吳威國表示，愛心趴趴走是個散播夢想的團隊，志工們穿著一身專業又自信的制服，希望能現身說法告訴孩子們，建立夢想不難，實現也不難，只要從當下開始」。

團隊至今共舉辦32場活動，足跡遍布四所國中、42所國小、一間育幼院、一間教會及兩個公益團體，服務對象計3,039人，參與志工達1,823人次；愛心志工透過活潑、創意與快樂的方式鼓勵學習，並與小朋友一起完成，期為偏鄉的未來播下希望的種子，更期許未來能全台走透透，散播更多的夢想，帶領更多的小朋友與世界接軌。